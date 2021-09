Economía Almería ha exportado en seis por valor superior a 3.000 millones de euros lunes 20 de septiembre de 2021 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es la quinta de Andalucí en crecimiento

Las exportaciones de Andalucía lograron el mejor julio de la serie histórica (desde 1995) al alcanzar los 2.866 millones de euros y experimentar un fuerte crecimiento del 38% respecto a julio de 2020, que es el mayor de las siete comunidades exportadoras y casi triplica al de la media de España en este periodo (+13,6%). Un incremento que impulsa la reactivación de la economía de Andalucía, que presenta ya mejores registros de exportaciones que antes de la pandemia, al alcanzar los 19.702 millones en el acumulado del año, su segunda mejor resultado histórico para este periodo, gracias a una subida interanual del 18,23% en el periodo enero-julio 2021.

El destacado avance de julio, con el que el sector exterior andaluz suma cinco meses consecutivos de crecimiento de sus exportaciones por encima del 20%, compensa ampliamente el descenso del 14,76% que sufrieron en julio de 2020, cuarto mes de incidencia del Covid-19 en España.



Las importaciones también se recuperan y suman en los primeros siete meses del año 17.280 millones, un 20,2% más, lo que arroja un récord en el saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el exterior para un periodo enero-julio, de 2.422 millones. Un superávit histórico sostenido, que contrasta con el déficit de España, de 6.995 millones, que sitúa su tasa de cobertura en el 96%, debido a la diferencia entre unas importaciones por valor de 186.523 millones, que subieron un 20,1%, y unas exportaciones que se situaron en 179.529 millones entre enero y julio, un 21,7% más interanual.



El notable crecimiento que se produce entre enero y julio beneficia a todas las provincias andaluzas y se refleja en ocho de los diez primeros mercados exteriores de Andalucía, tanto de Europa como de América y África, lo que contribuye a la diversificación de mercados.



De igual forma, se proyecta en el crecimiento de ocho de los diez primeros capítulos exportadores, especialmente en los suministradores del ámbito industrial que más se resintieron en 2020, como el cobre, los productos químicos o la fundición, además del energético.



A esto se suma la solidez del sector agroalimentario andaluz, que continúa mejorando sus cifras de exportación en todos sus grandes capítulos, incluidas las del aceite de oliva, que definitivamente ha recuperado su tradicional impulso en los mercados exteriores, con un crecimiento del 14%. REACTIVACIÓN INDUSTRIAL La recuperación de la actividad industrial a nivel mundial se observa en las ventas del capítulo de otros productos químicos, el que más crece del top 10, y que se sitúa en sexto lugar al duplicar su dato (+124%) y lograr una factura de 842 millones en los primeros siete meses del año, el 4,3% del total. Junto a este, suben de manera destacada las ventas de minerales, escorias y cenizas, en séptimo lugar con un aumento del 52% hasta los 811 millones, el 4,1%; y los combustibles y aceites minerales, que acumulan un incremento del 51% y se posicionan como primer capítulo en ventas, con 2.705 millones, el 13,7% del total.



También crecen en este periodo las exportaciones de fundición, hierro y acero, en noveno lugar con un 34% más interanual, hasta los 722 millones (3,7%); y el cobre y sus manufacturas, que, en quinto lugar, sube un 31% hasta los 861 millones (4,4%). En cambio, bajan las ventas de los aparatos y material eléctrico, octavo capítulo exportado, un 4,8% hasta los 746 millones (3,8%); y de las aeronaves y vehículos espaciales, que, en décimo lugar, facturan un 32% menos interanual, hasta los 683 millones (3,5%), afectado por las fluctuaciones del mercado y por la gran dimensión de las operaciones que se realizan. CRECIMIENTO AGROALIMENTARIO Por su parte, el sector agroalimentario continúa arrojando buenos resultados, como demuestra el crecimiento de las frutas, segundo capítulo exportado, con 2.208 millones, el 11,2% del total y una subida del 8%; seguida de las legumbres, en tercera posición con 2.181 millones, el 11,1% y un alza del 1,3%.



Asimismo, continúa en positivo el capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto exportado, que creció entre enero y julio un 16,1%, hasta los 1.733 millones (8,8%), de los cuales, 1.507 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 14% interanual, gracias a la recuperación de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en la mayoría de sus principales destinos mundiales. EEUU Y MARRUECOS, ENTRE LOS QUE MÁS SUBEN La recuperación del sector exportador de Andalucía se proyecta en Europa, África, América y Asia, destinos continentales donde las ventas crecen a doble dígito en los siete primeros meses de 2021 sobre el mismo periodo del año anterior. En este sentido, las exportaciones andaluzas registran importantes crecimientos de doble dígito en ocho de sus 10 primeros mercados mundiales, con dos destinos no europeos, Estados Unidos y Marruecos, entre los cuatro que más crecen.



De este modo, Estados Unidos se posiciona como su primer mercado no europeo y sexto mundial, con 1.176 millones entre enero y julio, el 5,9% del total y un incremento del 27,4% respecto al mismo periodo de 2020. Por su parte, Marruecos es el segundo destino no europeo de Andalucía y octavo mundial, con 929 millones, el 4,7% y un crecimiento del 36%.



Aún hay otro mercado no europeo entre los diez primeros, China, que se coloca en décimo lugar con 578 millones, el 2,9% aunque con descenso del 7,5% influido por la bajada de las ventas de cobre; y, por lo que respecta al comportamiento del nuevo mercado extracomunitario, Reino Unido, se registra un notable incremento, del 15,6%, para situarse como cuarto destino de Andalucía, con 1.408 millones de euros, el 7,2% del total.



No obstante, el mercado que más crece en los primeros siete meses del año es Bélgica, noveno destino con 722 millones, el 3,7%, y un incremento del 47%; al que le sigue en crecimiento Italia, con un 37% más de ventas hasta los 1.960 millones, el 9,9% del total.



Como primer destino, se sitúa Francia, con 2.231 millones, el 11,3% y un aumento de las ventas del 11,8% interanual; seguido de Alemania, con 2.155 millones, el 10,9% y un descenso del 7,6% inducido por las menores ventas del sector aeroespacial. El quinto es Portugal, con 1.343 millones, el 6,8% e incremento del 16,7%; mientras que Países Bajos es séptimo, con 992 millones, el 5% y una subida del 13,7%. CRECEN TODAS LAS PROVINCIAS Los datos provinciales son igualmente positivos en el acumulado del año, con todas las provincias en crecimiento. Huelva es primera exportadora y la provincia que más incrementa sus exportaciones entre enero y julio, con un 37% más respecto a los primeros siete meses de 2020 y una factura de 4.648 millones, el 23,6% del total, espoleada por las ventas energéticas y de productos químicos.



Le siguen con grandes subidas también Córdoba, con un 32% más de ventas hasta alcanzar los 1.467 millones, el 7,4%; y Cádiz, que crece un 26,4%, hasta los 3.855 millones y se sitúa como segunda exportadora de Andalucía, con el 19,6% del total.



La cuarta en crecimiento es Jaén, con un 16,6% más, hasta los 713 millones, el 3,6% del total. La quinta que más crece es Almería, con una subida del 11,3% hasta los 3.002 millones que, con el 15,2%, la mantiene como cuarta en exportaciones.



Granada registra un alza del 7,4% hasta los 854 millones (4,3% del total); Málaga crece un 5%, hasta los 1.391 millones (7,1% del total) y, Sevilla se sitúa como tercera exportadora de Andalucía con 3.771 millones, el 19,1% del total y un alza del 3%.



Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

