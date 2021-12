Capital Almería opta a 632.000 euros del plan para la Transformación Digital y Modernización sábado 18 de diciembre de 2021 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento presenta sendos proyectos para la ampliación de las herramientas tecnológicas y la mejora de la ciberseguridad El Ayuntamiento de Almería ha presentado sendos proyectos para concurrir a la convocatoria de subvenciones destinadas a la Transformación Digital y Modernización de las Entidades Locales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta manera, el Consistorio opta a una ayuda de 632.042,12 euros de fondos europeos de recuperación Next Generation para financiar al 100% de los proyectos presentados “La finalidad de estas subvenciones es que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales”, ha explicado la concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez. Siendo sin concurrencia competitiva, Vázquez ha recalcado que con los proyectos presentados el Ayuntamiento pretende seguir dando respuesta a necesidades actuales como son la ampliación y mejora de las herramientas tecnológicas que permitan ampliar la conectividad digital y la movilidad del personal público y la ciberseguridad, actuaciones por otro lado “necesarias en el proceso de actualización de la administración local ante los nuevos retos tecnológicos”, ha apuntado. Cinco son las líneas estratégicas que presenta esta convocatoria (administración orientada al ciudadano, operaciones inteligentes, gobierno del dato, infraestructuras digitales y ciberseguridad) participando el Ayuntamiento en dos de ellas con sendos proyectos que se han presentado bajo la denominación de ‘Almería Nubira’ (línea 4) y ‘Alcazaba Ciberseguridad’ (línea 5), lo hase integran dentro de dos de las cinco líneas estratégicas que incluye esta convocatoria. ‘Almería Nubira’ cuenta con un presupuesto total de 454.172,12 euros y dos son las actuaciones principales incluidas en este proyecto. Por un lado, la contratación de servicios de computación, con el objetivo de disponer de recursos que permitan prestar en modo cloud parte de la infraestructura informática del Ayuntamiento de Almería. Además de lo anterior, en esta línea se ha incluido la propuesta de implantación de una solución de puesto de trabajo inteligente para 240 usuarios del consistorio para potenciar los aspectos de movilidad total, el acceso a las herramientas y a la información de una manera homogénea para toda la organización a través del uso de aplicaciones en la nube, la flexibilidad en cuanto a la definición de perfiles de uso y siempre con la seguridad como aspecto inherente a la solución. Ciberseguridad Para el proyecto ‘Alcazaba Ciberseguridad’, comprendido en la línea estratégica 5 de la convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, el presupuesto de actuaciones presentado por el Ayuntamiento de Almería asciende a la cuantía de 177.870 euros. En su caso, las dos actuaciones previstas incluye el despliegue de las tecnología y medios necesarios para implantar un centro de operaciones de ciberseguridad . Es esta la cuarta convocatoria a la que el Ayuntamiento concurre para optar a los fondos europeos 'Next Generation', dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras presentar anteriormente proyectos de desarrollo en diferentes ejes estratégicos de las convocatorias de las áreas de turismo activo, movilidad y comercio. Estos proyectos se han desarrollado a partir de las líneas de trabajo en la que se ha avanzado a través de la Oficina del Plan Estratégico Almería 2030 y que fueron expuestas por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el pasado mes de junio, con una inversión estimada de más de 200 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

