Opinión Almería, paraíso del turismo activo Jesus Luque López viernes 16 de diciembre de 2022 , 20:53h Almería es una joya del Mediterráneo, lo sabemos quienes tenemos la suerte de vivir en la ciudad durante todo el año y también los turistas que nos visitan. La capital es mucho más que un destino de sol y playa porque gozamos de una gastronomía exquisita, un patrimonio milenario y una oferta de ocio incomparable, más allá del clima y la gente acogedora que tenemos. Ahora queremos dar un paso más, ofrecer un valor añadido a esa oferta completa que proyectamos en todo el mundo. La sostenibilidad es el eje sobre el que vamos a competir para atraer turistas en está década y es cierto que somos una referencia por el patrimonio natural que atesoramos, pero no nos conformamos. Vamos a ofrecer un argumento más para que nos sigan eligiendo los turistas, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los almerienses. Somos un destino sostenible de presente, ahí están los hechos, y también lo vamos a ser en el futuro como paraíso del turismo activo. Hemos conseguido tres millones de euros para ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona la Junta, que también ha hecho los deberes en tiempo y forma. Debemos reconocerlo porque no siempre ha sido así. La aprobación de nuestro plan pone de manifiesto que tenemos un modelo de ciudad muy sólido, con un horizonte claro y bueno para Almería. Somos ambiciosos porque tenemos potencial y proyectos ilusionantes que van a ser realidad en un plazo de tres años. Vamos a potenciar la oferta turística de El Toyo-Cabo de Gata con la Casa Club del Campo de Golf, la rehabilitación sostenible del Complejo Deportivo Municipal o la mejora de la infraestructura ciclista y el itinerario GR92 Costacabana-El Toyo-Cabo de Gata. Tenemos un objetivo y es romper la estacionalidad con un itinerario definido: potenciar la oferta vinculada al deporte, tanto marítimo como terreste, desde la sostenibilidad, la eficiencia energética y la competitividad en una zona tan atractiva como El Cabo y su entorno. Almería va a pilotar, sin duda, la nave de los destinos más demandados en los próximos años. Jesus Luque López Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad y Comercio (PP)