Capital Almería prioriza “una gestión dirigida a hacer una ciudad más amable y saludable” jueves 07 de abril de 2022 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia ha participado en la marcha saludable organizada por el Distrito Sanitario Almería y en la que han participado vecinos, profesionales sanitarios y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte “Almería prioriza una gestión municipal dirigida a favorecer una ciudad amable y saludable, en la que el peatón cobra mayor protagonismo y favorece los paseos y las caminatas a pie como fórmula idónea para ganar en salud”. Así lo ha confirmado la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha participado este jueves con el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el gerente del Distrito Sanitario, Teodoro Gómez, sanitarios y una veintena de vecinos, en el paseo saludable que, con motivo del Día Mundial de la Salud, ha salido desde el centro de Ciudad Jardín. “Agradezco al Distrito Sanitario Almería la organización de varios grupos que salen desde centros de salud para hacer caminatas de 30 minutos con el ánimo de fomentar hábitos saludables”, ha señalado la concejala, que ha agradecido también a los vecinos y a las asociaciones vecinales y otros colectivos, la implicación en actividades propuestas por Salud. Acciones saludables Desde el Ayuntamiento, se quiere dar visibilidad a una actividad que, bajo el lema ‘Caminando juntos por la salud’, reúne varias iniciativas dirigidas a animar a usuarios de centros sanitarios y profesionales de la salud a poner en práctica una de las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS): caminar al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. “Es importante promover los hábitos saludables en toda la población y en todas las edades mediante intervenciones en el ámbito local y en todos los entornos de la vida”, ha incidido el delegado territorial de Salud. Juan de la Cruz Belmonte considera necesario “potenciar los activos personales y comunitarios que generan salud a lo largo de la vida, para que la ciudadanía pueda afrontar el día a día con mayores cotas de bienestar”. “Es fundamental trabajar de manera coordinada y estableciendo sinergias entre las distintas administraciones con un objetivo común, que es la mejora de la salud de la población”. El gerente de Distrito Sanitario Almería, Teodoro Gómez, ha hecho referencia, por su parte, a la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía: “Se centra en los hábitos y comportamientos que generan salud a lo largo de la vida y se relacionan entre sí. Estos hábitos contribuyen a prevenir y afrontar, en su caso, un proceso de enfermedad convirtiéndose en parte activa de la recuperación del proyecto vital de la persona”. Se trata de hábitos como los de adoptar una alimentación saludable, llevar a cabo actividad física diaria, cuidar el bienestar emocional y evitar el consumo de tabaco, entre otras recomendaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

