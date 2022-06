Capital Almería recibe a los 800 participantes del congreso nacional de peñas sábado 25 de junio de 2022 , 09:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales de Deportes, Juanjo Segura, y Cultura, Diego Cruz, dan la bienvenida a los 800 peñistas procedentes de toda España Con cánticos animando por las calles del centro de la ciudad han llegado hasta la Plaza Vieja los cerca de 800 participantes en el 18º Congreso Nacional de Peñas de España, que organiza la Federación almeriense y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Como afirma José Manuel Mateos, presidente de Aficiones Unidas, “queremos abrir espacios de convivencia y proyectar la imagen positiva de colaboración para el exterior”. Una frase que completa Mónica Ruiz, alma mater del congreso y presidenta de la federación almeriense, asegurando que “el fútbol dura más de los 90 minutos del terreno de juego y este es un nuevo ejemplo. Para Almería es todo un honor ser la sede de este congreso”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado del concejal de Cultura, Diego Cruz, les ha dado la bienvenida a la ciudad, asegurando que “queremos que os sintáis como en casa, que luego volváis con ilusión durante la temporada cuando vuestro equipo juegue de visitante en Almería”. En la recepción a los presidentes de las federaciones de peñas, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almería. Juanjo Segura ha explicado que “a nadie se le escapa que este es un año muy especial para nosotros, ya que, por fin, hemos podido celebrar un nuevo ascenso a Primera División, la Liga Santander, de la UD Almería. Y qué mejor forma de poner el broche que acogiendo el congreso nacional de peñas” El concejal ha añadido que “deseo que esta cita más que marcada en el calendario por las peñas del fútbol español, sirva para que nuestra ciudad quede en el recuerdo de todos y guardéis una gran impresión de nuestra tierra”. En esta línea, será un fin de semana, 24, 25 y 26 de junio, donde habrá tiempo para el turismo, con visitas a la Alcazaba, el Mesón Gitano, hasta Cabo de Gata y Fort Bravo; para el debate en el Auditorio Maestro Padilla, con charlas, premios y sorpresas; y culminará con la visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un fin de semana que convertirá a Almería en el epicentro del fútbol español. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

