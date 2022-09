Opinión Almería, referente en sostenibilidad urbana María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 11 de septiembre de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mejorar la sostenibilidad de Almería y avanzar en su proceso de transformación en una ciudad innovadora, previsora antes los retos de futuro y centrada en la mejora de la calidad de vida de sus más de 200.000 habitantes, es uno de los objetivos de futuro que tiene más claramente marcados el Ayuntamiento. Para alcanzar esta ambiciosa meta hemos puesto en marcha un proceso amplio, dialogado y abierto, en el que están participando no sólo todas las áreas municipales, sino el conjunto de la sociedad almeriense. Más de 400 profesionales de todos los sectores de nuestra ciudad están aportado sus iniciativas y puntos de vista en un esfuerzo colectivo marcado por la participación. Y seguimos avanzando en un proceso que ya no tiene marcha atrás. En este sentido, hace unos días firmé en Madrid con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el protocolo de Convenio de Actuación de Agenda Urbana, dando así formalidad a la consideración que el propio Ministerio hace del Plan de Acción de Agenda Urbana de Almería, recientemente aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, como buena práctica y experiencia transferible que pueda orientar a otras municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción. Este hito viene a reconocer el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en materia de planificación y convierte a la ciudad de Almería y a sus proyectos de futuro en la punta de lanza del conjunto de ciudades que apuestan por un desarrollo sostenible, inclusivo, seguro y resiliente, en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Pero Almería ya venía trabajando en los objetivos que marca la Agenda Urbana Española, entre otros, a través de su Plan Estratégico Almería 2030. En Almería conocemos y compartimos los contenidos y objetivos de la Agenda Urbana Española elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como hemos venido demostrando con las acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad desarrolladas este verano. Los nuevos retos en energía, eficiencia y sostenibilidad no sólo están cobrando un creciente peso en la agenda informativa diaria en todo el mundo, sino que también cambiarán la manera de diseñar y estructurar la escena urbana y la interrelación de los ciudadanos con los espacios públicos. Por eso tenemos que ser realistas ante todos los escenarios que podrían darse dentro de un tiempo y asumir con naturalidad y perspectiva que el futuro será sostenible o no será. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 70 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)