Capital Almería repite como tercera ciudad con mayor libertad económica de España domingo 17 de julio de 2022 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El índice elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad valora la creación de entornos financieros para atraer empresas, generar empleo y reducir tasas e impuestos El Ayuntamiento de Almería repite un año más como el tercer Consistorio más liberal de las grandes ciudades españolas. Su calificación en el ‘ranking’ de la quinta edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) que elabora la Fundación para el Avance de la Libertad es de 63,87 puntos sobre 100, solo por detrás de Alicante (65,37) y Santa Cruz de Tenerife (65,22), que completan el podio de honor. Esa posición la han conseguido los tres municipios por las políticas que aplican sus ayuntamientos para habilitar un entorno financiero adecuado para la atracción de empresas, generación de empleo y reducción de tasas e impuestos, según un índice que está organizado en cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. Incorpora para ello diecisiete indicadores para las cincuenta ciudades más pobladas de España y se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración central y otras fuentes. Para mantener la neutralidad evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carecen de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales. Al acto de la entrega de la placa conmemorativa, celebrado en el Auditorio Puerta Ferrisa de Alicante, ha acudido el concejal de Economía y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso, quien ha destacado que “no hay verdadera libertad sin economía, y por eso en el Ayuntamiento de Almería, trabajamos en pro de una economía global abierta que permita a todos los actores beneficiarse de esta actividad y alcanzar un crecimiento que sea más sostenido y sostenible, y que repercuta en el bienestar de todos”. Alonso se ha mostrado “muy orgulloso” de que la ciudad forme parte “de ese reducido grupo de ciudades que se mantienen en las posiciones más altas del ranking año tras año y compartimos al cien por cien las recomendaciones que se derivan del informe, en las cuales seguiremos trabajando y mejorando: la necesaria racionalización del gasto público, una menor presión fiscal y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, la necesaria profesionalización y externalización de los servicios fundamentales y una mayor colaboración público-privada”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

