Almería se solidariza con la carrera de relevos del Reto 15Q por una enfermedad rara infantil sábado 01 de abril de 2023 , 18:18h El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido para recibir a los participantes de esta prueba que culminó en el Parque de las Almadrabillas Almería se ha sumado a la primera vuelta a España por relevos 'non-stop' con la participación de 50 provincias y capitales con más de 7.000 kilómetros. Una carrera solidaria que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre el Síndrome de Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, recibió a los participantes de Almería, ayer por la tarde, en el Parque de las Almadrabillas, allí estuvo acompañado por Jesús Martínez y Pedro Botija, miembros de la organización de STS España, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es recaudar fondos para la lucha contra enfermedades raras o el cáncer, así como contribuir a la formación de los profesionales de las FAS y FFCSS, entre otras. Juanjo Segura ha trasladado que "desde el Ayuntamiento de Almería teníamos que estar recibiendo a estos campeones que han contribuido en el Reto 15Q, es imprescindible estas acciones para visibilizar la enfermedad rara, conocida como el síndrome del sobrecrecimiento 15Q". En esta prueba participaron un equipo de policías nacionales, locales, militares y, también, guardias civiles. Desde las ocho y media de la mañana, inició la carrera por relevos desde el límite provincial con Granada, en el punto característico de la Mojaquera, lugar señalado para los que entran en la provincia hasta culminar en la capital, concretamente, en El Cable Inglés sobre las 19.00 horas. Con unos 100 kilómetros de recorrido hasta la capital, pasando por Fiñana, Abla, Ocaña, Doña María, Los Navarros, Gérgal, el Parque Natural del Desierto de Tabernas, Rioja, Huércal de Almería, Rambla del Andarax, los participantes recorrieron estas distancias con el objetivo de superarse y luchar por este reto solidario que daría el relevo a Melilla. El Reto 15Q pretende dar visibilidad y conseguir financiación para la Fundación Síndrome de Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños que la padecen.

