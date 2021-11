Capital Almería se sumará a la campaña de Ecovidrio y para ser ‘ciudad más eco’ jueves 04 de noviembre de 2021 , 11:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia









El Ayuntamiento de Almería se sumará a la campaña de Ecovidrio, ‘La invasión de los Ecólatras’ una iniciativa que tiene como objetivo reunir proyectos por el cuidado del medioambiente desarrollados por los ciudadanos. Un proyecto en el que Almería participa junto a más de 140 municipios de toda España y que pretende constituir “una comunidad con normas no escritas, pero que todos cumplen y que tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar”, explica la concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos.



“Los ‘ecólatras’ son quienes protegen el medio ambiente con cada acción, desde el propio reciclaje de envases en contenedores selectivos, hasta la apuesta por una movilidad urbana sostenible o incluso por la gestión de huertos urbanos”, establece esta campaña, que pretende dar visibilidad a todas estas acciones además del propio reciclaje de vidrio. Una campaña que, a través de la colaboración ciudadana, pretende construir un camino hacia la sostenibilidad y la economía circular.



En este marco, la participación en la campaña consiste en la presentación de uno o varios proyectos sostenibles relacionados con el cuidado del medio ambiente e inscribirlos en la página web www.ecolatras.es, para que los ciudadanos puedan votar y hacer ganadora la iniciativa.



Las provincias competirán entre ellas para mostrar cuál es la iniciativa con más apoyo a partir de la participación ciudadana. Así, los almerienses no sólo compiten con sus propuestas, sino también con sus votos.





‘Ciudad más ecólatra’

De ahí que la concejala de Sostenibilidad quiera animar a los ciudadanos a entrar en la página web de ecólatras para que, en el momento en el que se suban las iniciativas que prepara Almería, puedan votar por ellas y lograr el premio a la ‘ciudad más ecólatra’ o el de la ‘iniciativa con más eco’. Con el ánimo de que la campaña sea un éxito de participación y, por lo tanto, generadora de ideas de sostenibilidad, Ecovidrio, que gestiona la recogida de residuos de vidrio en la ciudad de Almería, agradecerá a todos los usuarios que se registren en la plataforma (www.ecolatras.es) y voten iniciativas con el acceso al sorteo de un miniglú y un premio en metálico.



Por lo pronto, el área de Sostenibilidad Ambiental, que trabaja con un buen número de iniciativas sostenibles, va a seleccionar las más llamativas y originales con el objetivo, de entre todos, lograr el título de ciudad más ecológica y cuidadosa con su medio ambiente. Siempre, recuerda Cobos, en la línea del Plan Botania que no sólo actúa, sino que divulga y da a conocer la biodiversidad almeriense y las acciones que se desarrollan para protegerla y mejorarla.





¿Qué es #Ecólatras?

#Ecólatras es una plataforma pionera en España que recoge miles de proyectos de ciudadanos comprometidos con el planeta y con el cuidado de su entorno, ofreciendo difusión, recursos e inspiración en las iniciativas de sostenibilidad y consumo responsable. Actualmente, cuenta con un equipo de más de 85.000 ‘ecólatras’ y 820 iniciativas inscritas, relacionadas con el reciclaje, la educación ambiental, la lucha contra el cambio climático o la alimentación sostenible, entre otras temáticas.



En 2020, un año marcado por la pandemia, se recogieron en la ciudad de Almería a través del contenedor de vidrio un total de 1.976 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 9,8 kilos por habitante.



El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, indican desde Ecovidrio, desde donde se fomenta la transición hacia la economía circular y la lucha contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad que apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

