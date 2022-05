Capital Almería superará los 80 km de red ciclista con nuevos tramos entre El Puche y Torrecárdenas martes 31 de mayo de 2022 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los casi tres nuevos kilómetros que comprende esta actuación, apostando por una movilidad sostenible, supondrá la inversión de casi 400.000 euros, financiados a través de la Diputación Provincial con fondos europeos El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto de ampliación de la red ciclista en Almería para la conexión de la capital con Huércal de Almería, que vendrá a completar la actuación llevada a cabo el año pasado conectando, con un tramo de algo más de 700 metros, ambas localidades en el entorno de Torrecárdenas. En dos tramos, el nuevo proyecto de conexión vendrá a sumar un total de 2.860 metros de carril bici y ciclocarril, superando la red ciclista de la capital los 80 kilómetros de recorrido. El primero de los tramos de conexión está formado por 530 metros de carril bici y 820 metros de ciclocarril conectando la red actual y alargando el recorrido ciclista. hasta el límite con el término de Húercal. por la calle Doctor Médico Francisco Pérez Company, frente al Centro Comercial Torrecárdenas. El segundo de los tramos consta de 1.518 metros ampliando la red de vías ciclista en Avenida Torrecárdenas y en la calle Isla Cabrera. Esta actuación, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado (EDUSI), esta cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Local (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE 2014-2020), y la Diputación de Almería, administración que ahora se encargará de la licitación y ejecución del proyecto. El importe total de la obra es de 393.797,44 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 150 días. El objetivo, en la estrategia municipal de promover la movilidad sostenible y ampliar la red ciclista, “es propiciar que exista un acceso en bicicleta entre Almería capital y la población de Huércal de Almería, garantizando el desplazamiento por este medio en todo el espacio urbano metropolitano entre estas poblaciones, espacios residenciales e industriales y, por tanto, aumentar la movilidad no motorizada en la ciudad, haciendo de la movilidad sostenible una alternativa efectiva”, ha explicado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, incluyendo esta actuación como parte del desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Almería (PMUS). Dos nuevos tramos Con objeto de crear una red conectada de carriles bici, el proyecto que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Almería y que ahora ejecutará Diputación se divide en dos tramos. Uno de ellos vendrá a reforzar la conexión existente entre Almería y Huércal, habilitada ya el año pasado con un tramo de más de 700 metros de longitud en el entorno de Torrecárdenas. El segundo de los tramos vendrá a conectar la red ciclista existente entre El Puche y Torrecárdenas. El tramo uno de este proyecto conecta el carril bici proyectado, que llega hasta el límite del término municipal de Huércal de Almería con Almería, con el carril bici existente, conectado en la Avenida Médico Francisco Pérez Company a la altura del centro comercial Torrecárdenas. El segundo de los tramos que contempal este proyecto conecta el carril bici existente, en el cruce de la avenida Torrecárdenas con Avenida Médico Francisco Pérez Company y por otro lado conecta con la red de carriles bici en la rotonda de la calle Isla de Cabrera con Avenida Mare Nostrum. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.