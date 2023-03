Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía (Foto: Raten-Kauf) Almería tiene los coches usados más baratos de Andalucía viernes 17 de marzo de 2023 , 09:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El precio del turismo usado sube en febrero un 3,1% en Andalucía en términos anuales El turismo de segunda mano se pagó en febrero en Andalucía a 12.355 euros, un 3,1% más caro que hace una año. En el conjunto nacional el precio fue de 12.702 euros con un aumento del 3,9% en términos anuales. Si se compara con el mes anterior (enero de 2023), los turismos de ocasión subieron un 2,56% en la comunidad y en el mercado nacional se incrementó el 0,6% en términos mensuales. En las unidades de más de 8 años, el precio medio en el territorio fue 9.425 euros, un 1,9% de subida en términos anuales. El precio medio nacional fue de 9.503 euros, un 1,6% de incremento. Respecto al mes anterior (enero 2023), el precio en Andalucía registró una subida del 1,36% y en media nacional se incrementó el 0,7%. El peso de estos coches fue el 67,2% sobre el total del mercado de segunda mano en febrero de la comunidad, frente al 61,8% a nivel nacional. Jaén fue la provincia con el mayor alza de los precios el mes pasado, el 15%, mientras que en Málaga bajó el 1,6%. Mercado estatal El precio medio de los turismos de segunda mano sube en febrero un 3,9% sobre el mismo mes del año pasado, con una media de 12.702 euros. Comparado con el mismo mes de 2019, antes de que los precios se derrumbasen por el covid, los coches usados apenas son un 6% más caros. En términos mensuales, el precio del mercado de ocasión registra una subida del 0,64% frente al incremento del 0,2% de enero. En el caso de las unidades que superan los 8 años, los precios mantienen una mayor moderación en comparación con los más nuevos. Con una media de 9.503 euros, la subida en febrero es del 1,6% respecto al mismo mes de 2022 y un 0,75% respecto a enero de 2023. El 62,1% de los turismos vendidos el mes pasado supera los ocho años, un porcentaje influido por la Comunidad de Madrid, especializada en coches más modernos, cuyo mercado de más de ocho años se reduce al 46,4%. Sin embargo, 7 comunidades autónomas tienen un perfil más envejecido, donde los de más de 8 años superan el 70% de las ventas. Precio mercado total turismos por CCAA: Por comunidades autónomas, los coches más caros están en Madrid, debido a una menor antigüedad, con un precio en febrero de 14.678 euros, un 1,9% más caros que hace un año. Sin embargo, el mayor incremento del mes se ha dado en Baleares, un 9,4%, seguido de Aragón, el 9,2% y Cataluña, el 7,2%. Precio mercado turismos más de ocho años por CCAA. En las unidades de más edad, el mercado es mucho más errático, pues en cinco comunidades se produjeron descensos en los precios con respecto a un año atrás. La Comunidad de Madrid, con un precio medio de 11.109 euros, tuvo el mayor crecimiento, el 4,5%, seguido de Asturias, 3,9%, y Castilla y León el 3,5%. La mayor caída se dio en la Región de Murcia, pues en febrero los precios fueron un 2,9% inferiores al mismo mes de 2022. “El precio de los turismos de segunda mano ha crecido desde 2019 un 6%, según los datos que maneja Ancove de la cinta de la DGT. Por tanto, estamos a niveles anteriores a la pandemia tras el fuerte bache de los años 2020 y 2021. Además, el mercado de ocasión sube por debajo de la inflación del 6,1%. Bien es cierto que el mercado de segunda mano es muy heterogéneo, pero ya se pueden encontrar unidades en el canal de compra-venta a buen precio”, dice Eric Iglesias, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Precios de los turismos ocasión en Andalucía en febrero 2023 Total mercado Turismos + 8 años Turismo 8 años/total provincia unidades precio € Variación (%) unidades precio € Variación (%) Almería 2.281 10.740 4,3 1.767 8.567 3,9 77,5 Cádiz 3.174 13.059 8,7 1.999 9.866 8,8 63,0 Córdoba 2.189 12.072 -0,7 1.490 9.417 -0,5 68,1 Granada 2.635 11.807 2,2 1.953 9.157 2,4 74,1 Huelva 1.414 11.353 0,0 1.076 9.031 1,8 76,1 Jaén 2.055 12.088 15,0 1.474 9.476 5,8 71,7 Málaga 5.757 12.543 -1,6 3.675 9.336 -2,2 63,8 Sevilla 5.769 13.117 3,0 3.544 9.947 0,6 61,4 ANDALUCIA 25.274 12.355 3,1 16.978 9.425 1,9 67,2 Evolución interanual del precio de los turismos en febrero por CCAA Total mercado Turismos + 8 años 8 años / total unidades Precio € (%) unidades Precio € (%) (%) Andalucía 25.274 12.355 3,1 16.978 9.425 1,9 67,2 Aragón 4.080 12.688 9,2 2.489 9.638 2,8 61,0 Asturias 2.956 11.568 2,9 2.168 9.257 3,9 73,3 Islas Baleares 4.129 12.091 9,4 2.490 8.736 1,3 60,3 Islas Canarias 6.168 10.827 4,4 4.104 7.819 1,9 66,5 Cantabria 1.617 11.465 0,5 1.208 9.271 -0,7 74,7 Castilla-La Mancha 8.990 13.108 4,5 4.907 9.550 0,2 54,6 Castilla y León 7.066 11.527 3,0 5.384 9.362 3,5 76,2 Cataluña 22.503 12.982 7,2 12.900 9.460 2,7 57,3 Comunidad Madrid 27.838 14.678 1,9 12.910 11.109 4,5 46,4 Comunidad Valenciana 16.105 12.458 3,7 10.388 9.322 -1,1 64,5 Euskadi 5.118 12.425 3,5 3.537 9.720 0,5 69,1 Extremadura 3.232 11.967 2,0 2.317 9.390 -1,2 71,7 Galicia 7.758 11.285 1,8 5.637 8.663 0,0 72,7 La Rioja 854 12.339 1,0 601 9.547 -1,2 70,4 Navarra (Com. Foral) 2.177 11.467 5,8 1.627 9.009 1,1 74,7 Región Murcia 4.733 11.769 -0,7 3.304 9.107 -2,9 69,8 Media Nacional 151.160 12.702 3,9 93.441 9.503 1,6 61,8 Evolución histórica de precios (nacional) 2019 2020 2021 2022 2023 Mes Precio € Precio € Precio € Precio € % a/a enero 12.048 10.730 10.796 12.221 12.621 3,3 febrero 11.981 11.096 10.571 12.220 12.702 3,9 marzo 11.943 11.162 10.592 12.197 abril 11.970 11.914 10.625 12.238 mayo 11.965 10.413 10.569 12.253 junio 12.043 10.384 10.611 12.187 julio 12.100 10.468 10.669 12.487 agosto 12.138 10.468 10.583 12.352 septiembre 12.160 10.468 10.526 12.272 octubre 12.228 10.442 11.687 12.307 noviembre 12.267 10.468 11.655 12.327 diciembre 12.363 10.410 11.912 12.600 Evolución mensual del precio de turismos de ocasión

en febrero 2023 sobre enero de 2023 total mercado (%) más de 8 años (%) Andalucía 2,56 1,36 Aragón 2,69 1,71 Asturias 3,01 4,74 Islas Baleares 2,08 1,02 Islas Canarias 0,04 -2,64 Cantabria -2,21 -0,92 Castilla-La Mancha 2,63 1,81 Castilla y León -0,31 0,56 Cataluña 0,78 2,72 Comunidad Madrid -0,25 0,86 Comunidad Valenciana -1,22 -2,66 Euskadi -0,36 -1,62 Extremadura -2,11 -2,53 Galicia -1,46 0,79 La Rioja -1,09 -0,06 Navarra (Comunidad Foral) -0,58 -3,62 Región Murcia -0,56 0,21 Media Nacional 0,64 0,75

