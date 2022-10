Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Ampliar Álvaro y Rafael, de la EDM Bahía de Almería, subcampeones en el Campeonato de España martes 18 de octubre de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses participaron en la cita nacional celebrada en Cuenca y obtuvieron la medalla de plata en jabalina y 2 kilómetros marcha Las escuelas deportivas municipales de Almería siguen brindando éxitos en forma de títulos y medallas. Con el comienzo de la temporada, los deportistas se han puesto a punto para superarse con respecto al curso anterior y la EDM de Atletismo Club Bahía de Almería está logrando grandes resultados. Recientemente la escuela ha participado en el Campeonato de España Sub-14 por Equipos que se celebró en Cuenca, una cita que reunió a más de 500 atletas de todo el país que ofrecieron su mejor versión en las diferentes modalidades en las que se presentaron. De esta manera, el combinado almeriense, de un total de 29 equipos, ha logrado el quinto e histórico puesto de España a nivel de clubes y, a nivel individual, dos atletas se han proclamado subcampeones de España gracias a su constancia, trabajo y esfuerzo durante la jornada. El primero de los que consiguió la medalla de plata fue Álvaro López Barea, en el lanzamiento de jabalina y, por otro lado, la plata de 2 kilómetros marcha la consiguió Rafael Torralba Arroyo. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los atletas “por lo que han conseguido en la cita nacional, dejando a Almería en lo más alto del podio”, y, en esta línea, ha trasladado su enhorabuena a la EDM de Atletismo Club Bahía de Almería “por su contribución a la cantera base de la capital”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.