Economía Anabel Veloso quiere conquistar Egipto miércoles 28 de septiembre de 2022 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería supone menos del 2% de las exportaciones andaluzas al país del Nilo Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado hoy en Málaga una jornada profesional para impulsar las relaciones comerciales de Andalucía con Egipto y explorar las oportunidades de negocio que para las empresas andaluzas ofrece el país, cuya economía crecerá al 5% hasta 2025, según el FMI. El foro técnico, titulado ‘Egiptología y acción exterior: 100 años de relaciones comerciales internacionales” ha sido presentado por el secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la Junta de Andalucía, Enric Millo. El encuentro ha contado también con una alta representación del Gobierno y la administración egipcia, ya que en ella han participado el embajador de Egipto en España, Youssef Mekkawi; y el secretario general del servicio de Antigüedades del Gobierno de Egipto, Mustafá El – Waziri. También han intervenido la vicepresidenta de la Fundación Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, María Luisa Calderón, así como el director general de la empresa ONI Foods, Alberto Pérez, para contar su experiencia exportadora en Egipto. Organizada con ocasión de la celebración de foro de conferencias “Tutankamón y Howard Carter: 100 años de Historia” impulsado por la Universidad de Málaga, la jornada ha permitido el encuentro de 18 empresas andaluzas de distintos sectores de actividad con representantes del Gobierno egipcio del más alto nivel, con el objetivo de presentar las oportunidades del mercado y definir vías para mejorar la presencia andaluza en el país. El secretario general de Acción Exterior destacó que, actualmente, Andalucía “cuenta con una posición preferente en las relaciones comerciales con Egipto dentro del contexto español, ya que es la segunda comunidad en exportaciones al país, con 277 millones de euros vendidos en 2021 y es la región en la que más crecieron las ventas de las cuatro más exportadoras, un 49%, el doble que en la primera, Cataluña”. No obstante, apuntó, desde el Gobierno andaluz “queremos profundizar en estas relaciones, no sólo porque el desempeño de la economía y la estabilidad del país ofrezcan un gran potencial para el desarrollo de las exportaciones andaluzas, sino también porque la influencia de Egipto es clave en las relaciones con África y Oriente Medio”. “Para Andalucía, Egipto, además de un país culturalmente próximo por los vínculos históricos que mantenemos desde la tradición andalusí, ofrece un atractivo comercial fundamental, la posibilidad de diversificación de nuestras exportaciones, que es uno de los principales objetivos de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027. “. Egipto destaca por ser el país árabe más poblado, con 103 millones de habitantes y por ser la tercera economía de la zona MENA y de África. Es uno de los pocos países cuyo PIB ha crecido durante la crisis del Covid-19, y se prevé que siga haciéndolo a tasas superiores al 5% en 2023-2025 según el FMI. Cuenta con estabilidad política y un clima seguro para los negocios, e impulsa, además, un ambicioso plan de megaproyectos y grandes inversiones en infraestructuras y desarrollo turístico, ligado al interés que suscita el patrimonio histórico artístico del país en todo el mundo. Empresas andaluzas en el foro sobre Egipto Un total de 22 empresas andaluzas de distintos sectores de actividad y provincias han mostrado su interés por desarrollar negocios en Egipto participando en esta jornada de Extenda en Málaga. De esta provincia son la mayoría de las participantes: Fenixfood, Picaros, Gestomer Ingeniería, María Martín, Aninver, Supercoco Trading, Residencia Universitaria Teatinos, Autoridad Portuaria de Málaga, Zoomusic Management, Agrolaboratorios Nutricionales y Prodomasa. También han acudido compañías de Sevilla, como son General Elevadores XXI, Mapsa, Cárnicas Sierra Sur, Past View Experience y Cruzoliva; de Jaén, Eucelab, Aceitex y Almazara Saturnino Arias; de Cádiz, Total Logistic, Goldsal; y de la provincia de Almería, con la Compañía Anabel Veloso. Al finalizar el evento, las firmas pudieron participar en una ronda de preguntas a los ponentes y en un espacio de networking. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Intercambios comerciales por 349 millones En 2021, los intercambios comerciales entre Andalucía y Egipto ascendieron a 349 millones de euros, con un saldo favorable de 205 millones para Andalucía, que exportó a este país por valor de 277 millones, mientras que realizó compras por 72 millones, unas importaciones que duplican las del año anterior. Egipto, es el segundo mercado africano de Andalucía, tras Marruecos, con el 14% de las ventas andaluzas al continente, La comunidad se encuentra muy bien posicionada en el comercio con el país, pues es la segunda región de España en exportaciones, con el 17,4% del total de las ventas nacionales, y es también la que más creció en 2021 de las cuatro primeras exportadoras, un 49%, el doble que la primera en ventas, que es Cataluña.. Las empresas andaluzas están en Egipto con una oferta principalmente industrial, en la que destacan las ventas de cobre, con 225 millones exportados, el 81% del total y un crecimiento del 68% respecto a 2020; seguidas de los productos químicos, con 9 millones; los reactores nucleares y la calderas, con 7,6 millones (2,7%) y un aumento del 23,4%; los combustibles, con 5,8 millones (2,1%); los abonos, con 4,1 millones (1,5%) y alza del 14,5%; y las manufacturas de fundición, hierro y acero, con 3,4 millones (1,2%) y casi el doble de ventas (+93%). Liderazgo onubense Huelva concentra la mayoría de las exportaciones andaluzas a Egipto, con 233 millones, el 84% del total y también el mayor crecimiento del año, de un 71%. Les siguen por el valor de las ventas Sevilla, con 16,9 millones, el 6,1% y un aumento del 35%; Cádiz, con 13,3 millones, el 4,8% y bajada del 50%; Almería, con 5,1 millones (1,8%) y subida del 55%; Granada, 3,2 millones (1,2%) y crecimiento del 21,4%; Córdoba, con 2,6 millones (1%) y avance del 47%; Jaén, con 1,7 millones (0,6%) e incremento del 27,9% y Málaga, con 997.000 euros (0,4%) y descenso del 4,2%. Para que las empresas andaluzas ganen posiciones en este mercado, Extenda dirige en su programación anual acciones enfocadas a entrar en los sectores de oportunidad en Egipto. En 2022, se han registrado más de un centenar de particiones de firmas andaluzas en estas acciones, que incluyen la participación en ferias, como Big 5 para el sector de la construcción; la organización de misiones comerciales para la industria agrícola; o jornadas técnicas en las que se trasladan las claves logísticas para la internacionalización en el mercado egipcio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.