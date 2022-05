PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Opinión ¡Andalucía, con la Pp$OE, OTAN y Magreb NO FUTURE! Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por lunes 02 de mayo de 2022 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "Es un lugar muy especial/ Para el amor y la moral/ LA MISERIA. Vengo de abajo,/ De un valle podrío de yerba,/ Donde no existe el futuro, sólo LA MISERIA". Carlos Cano

Los infatigables compañeros y amigos del gran Dr. Jesús Candel (Spiriman) - enfermo quizá por el cruel acoso de la mafia clientelar de los politicastros que nos malgobiernan y estafan -, unidos en la lucha por una Sanidad no envilecida por la depauperización programada, los nobles Luis Escribano y Antonio Barreda, fueron de los primeros en darse cuenta que el ejecutivo saliente de Moreno 'Nocilla' (¡qué merendilla!) no suponía alternancia alguna en relación a las precedentes cacicadas cortijeras de casi cuarenta años de gusanismo sociata. Nombrados ambos por San Telmo para que desentrañasen las corruptelas que se habían perpetrado... duraron en su ejemplar cometido ¡¡¡días!!! (sic). En efecto, algún pelota maquiavelillo cercano a su almibarado presi 'Nocilla' el Sonrisas, 'llamadme Juanma', debió advertirle que no era necesario cambiar nada, excepto los figurantes ahora 'de los nuestros'. Habían heredado de la pútrida P$OE, desde Canal Sur (-raspas), el 'perrodismo' rehén del alpiste de la 'publicidad institucional', subvenciones a asociaciones y 'empresas' subcontratadas afines o blanqueadoras, etc... una colosal maquinaria propagandística orwelliana para perpetuarse en el poder en su Colonia de catetos despolitizados y acríticos. Panem poquito, circensis cada vez más aburrido, y los pollos, dadas sus escasas luces se moverán por puro juliganismo, como los hinchas de su equipo o los devotos incondicionales de su cofradía. Aquí paz (de los cementerios) y después gloria (de la idiocia).

Así podemos observar la cínica e impune invisibilización mediática de la candidata Teresa Rodríguez, y el solapamiento mezquino fascistoide de la enajenación ilegal de los derechos parlamentarios a los miembros de su grupo, Adelante Andalucía, con todos los demás partidos sin excepción coaligados en el filibusterismo, a 'izquierda' y derecha, unidos en la purga nazi-estalinista y de las JONS. Ah, 'democracia' orgánica, ¿cuándo retornarás para nunca más volver al siglo pasado con tus espadones y demagogia jesuítico-opusina rojiparda? No sólo eso, además la parroquia de descerebrados azul o colorada desteñida, se traga que a bombo y platillo el sicariato de la prensa amarillista normalice que pueda presentarse a unas Elecciones Autonómicas, una candidata vox-mitiva que ni siquiera es andaluza, de un partido clerical-franquista que detesta el concierto constitucional autonómico (aunque sus cargos se lucren de él), que consideraba a los homosexuales 'enfermos' para someter a terapias, hija de un delincuente condenado prófugo catalán cómplice, beneficiado del pujolismo... ¿quién da más? ¡Pobrecita, cuánto ha debido sufrir cuando papá la engordaba con los más exquisitos manjares y caprichos en su niñez y adolescencia, si es que no tenéis corazón, pardillitos míos!

En cualquier caso, dados los abusos y privilegios anticonstitucionales del 'feminismo' corporativo, acicateadas las frescas oportunistas por el búnker criptoloyolista del sedicente 'tribunal constitucional' - que ni es tribunal ni es constitucional -, erigido en neotribunal de (des-)orden público como aquellos de amarga memoria, puede darle alegría a su cuerpo la valenciana Macarena. En represalia a tales injusticias sexistas cuenta en la Reserva-'sur' con un núcleo duro de votantes en ascenso. Aunque por desgracia a la postre vayan a verse burlados finalmente, pues también 'llamadme Juanma' y su corte parafalangista abascaliana han comprendido de sobra la utilidad de los chiringuitos 'de género', mantenidos con ellos sin empacho, con el objeto de reprimir y difuminar dialécticas o conflictos de clase. Con los cocogetes, falsos 'sindicatos' subvencionados por el Estado, que llevan al mitin - perdón, homilía - del 1M a miembros del gobierno a darles lustre, los trabajadores podemos darnos cuenta de que con el centralismo la postración y ruina se vuelven consecuencia lógica. Cuando lo que le duele a los abyectos lobby 'feminazi' (Esther Vilar dixit) y al pseudosindicalismo reaccionario, no es que en Andalucía el obrero se travista con apolillada camisa azul o enarbole anacrónicas banderitas con la hoz y el martillo a modo de esvástica, sino que con naturalidad, sin que los confundan con siervos del majzen marroquino, los andalusíes se dejen ver en público, en la cafetería o en el parque con los niños, ataviados con chilabas a su estilo, y en el colmo de la elegancia con singular turbante... ¿verdad que te encanta hasta a ti, tarasca Pamela Palenciano? El infeliz encalomado al que no dé absoluto asco ya la Pp$OE y sus muletas, a 'izquierda' o derecha, revela que posee unas tragaderas de boca de alcantarilla.

Debemos dejar la impostura antidemocrática colonial de siempre, con mucha mercadería 'ideológica' de sainete y sin corredores ferroviarios hasta Algeciras y Almería (con el beneplácito de Bruselas), para afrontar peligros tal vez mucho más graves que nuestras lacras seculares de alienados castellanufos de pega. Igual que afirmábamos en un anterior artículo que por pura supervivencia Finlandia y Suecia debían formar parte con urgencia de la OTAN, dada la agresividad criminal del Kremlin con sus vecinos del oeste y del sur, en Andalucía debemos zafarnos de ese tinglado armamentista cuanto antes. Las bases yanquis de Rota y Morón están ya ahí para proteger los intereses de los oligarcas de Rabat, la corrupta y mercenaria casta elitista del majzen, gorilas y esbirros contra sus propios súbditos acobardados ante ellos. En efecto, por la exclusión otanista de la defensa de Ceuta y Melilla, violando su principal miembro la legalidad internacional en el Sáhara, y al dotar de armamento ofensivo los anglo-gringos a los halconcitos de palacio, debemos prepararnos para un conflicto armado próximo ineluctable, con Francia por si fuera poco haciéndoles el juego para debilitarnos, condenándonos a los Pueblos del E. español a un tercermundismo inducido y cronificado.

Los geopolitólogos de salón que menudean por las redes focalizan únicamente su atención en nuestro dictatorial y totalitario mal vecino del sur, que sentencia a los Pueblos de su Estado a la emigración y a la grosera irracionalidad. No olvidemos que Francia puede dejar de ser un aliado, que la extrema derecha francesa antieuropeísta ha cosechado más del cuarenta por ciento de los votos en las elecciones presidenciales. El Elíseo ya abandonó la OTAN antes para luego retornar, podría hostilizar por los Pirineos, apoyando las reivindicaciones secesionistas vasco-catalanas, aunque mientras sigan colaborando con los del Foro en la discriminación socioeconómica de los andaluces se sigan comiendo los de Neguri y Pedralbes un mojón; y también por el sur, merced a algunos baratos lacayos suyos comprados del majzen (la casta). Las batallitas imperiales del sátrapa Mohamed VI tendrán escaso recorrido, a no ser que se disponga de una capacidad de disuasión suficiente frente a Paris, como la tienen Berlin y, sobre todo, Londres. ¿Madrid juega en la Primera División o se ha resignado a ser farolillo rojo de la Tercera Regional?

Causa grima ajena ver al presidente por accidente Sánchez de lameculillos de Biden a ver si le atiende unos segundos. En el nuevo escenario geopolítico, para ser un actor respetado hay que dar alguna muestra de soberanía y de dignidad. Resulta que en las disputadas islas del mar de China meridional la cartografía más antigua conocida fue realizada por el alpujarreño Murillo-Velarde, señalándolas como pertenecientes a Filipinas, potencia demográfica y económica emergente. ¿Es normal que llamándose Filipinas como Felipe VI, el Preparao, después de más de tres siglos allí, no se digne a aparecer por allá ningún presidente español a tratar posibles relaciones interestatales, comerciales o culturales? El presidente chino vino al E. español a proponer inversiones para la Nueva Ruta de la Seda, desdeñadas por los opusinos y sus títeres peperos, por entonces en el gobierno, ¿no se le podría devolver la visita a Pekín, al tiempo que viaja a Filipinas el inepto Sánchez? Para no despertar reticencias acto seguido Sánchez podría viajar a Tokio, acompañado del Preparao VI, que hablaría con el emperador Naruhito. Y llegados a las antípodas da lo mismo volver por Washinton que haciendo escala en Nueva Delhi. ¿Qué no quiere Biden entonces, tras el periplo oriental, recibirle y prefiere los agasajos de los lobbistas moros intrigantes a sus senadores...? Pues que le den. Todas estas muestras de soberanía diplomática activan la industria y los negocios internacionales. Bajarse los pantalones con un acomplejado sultanito al final se vuelve contraproducente. Por favor, que el residente de Moncloa no parezca un inútil guiñol polvoriento en un baúl. Más por vergüenza ajena que por higiene mental.

Al despreciar las políticas de Estado, el infame casadismo remedo del bocazas Abascal, mientras se dedicaba a sus gilipolleces acusando al gobierno de 'provenezolano' y 'social-comunista' sin pruebas, los intrigantes sicarios moruves del majzen en Washington y Nueva York, con recortes de prensa derechista basura, se han dedicado a envenenar con falsos dossieres antinorteamericanos a congresistas y senadores (si el principal partido opositor lo dice, cuando el río suena...). Hechos que culminaron con el estúpido Trump desestabilizando todo el Magreb, dando carta blanca a Rabat para seguir fumigando saharauis en su Matria ancestral. Y mientras, el gobierno sanchopancesco se figura que con más camastronas Bibianas Aídos y vainas Leires Pajines, alegrando las pajaritas a insufribles solteronas resentidas del partido demócrata estadounidense, pueden dejar de hacer el ridículo. Vemos con claridad como la corrupción en Rusia ha menoscabado su capacidad militar. Del mismo modo que aquí en las guerras de África del antiguo Protectorado (ved Informe Picasso), sin que esta envilecedora agonía haya cesado. Lo primero que debería realizarse para no seguir ejerciendo de mamarrachos es devolver su condición militar, con todos los honores y pública petición de disculpas, al teniente Segura, autor del indispensable El Libro Negro del ejército español, y ponerle al frente de un comité para la transparencia y la racionalización de los recursos invertidos en el ámbito castrense, que nacen de los impuestos de todos. Acto seguido, los militares que están en la reserva o jubilados deben ser expedientados si a lo que se dedican es a intoxicar a los civiles con posiciones proPutin y otras pamemas, o se han abandonado física e intelectualmente hasta tal punto los primeros que parecen focas amargadas. Su sueldo y pensión deben verse afectados si en lo que se quieren convertir es en un cáncer para la Sociedad Civil, a la que juraron defender con independencia de sus filias y sus fobias sectarias.

Canarias, aparte de reforzar la base aérea de Gando en Las Palmas, debe contar con una gran base militar naval, especializada en operaciones anfibias y aerotransportadas. El Eje Baleares-Estrecho-Canarias no puede soslayarse (Pérez Triana dixit). Es falso, como repiten sin cesar los bocazas geopolitólogos de opereta - quizá para invitar a la barbarie y enconar el enfrentamiento - que Ceuta, Melilla y las Islas del Estrecho sean 'indefendibles'. Ambas ciudades hermanas deberían contar con un sistema defensivo y disuasorio de sendas Torres Flak de nueva generación con capacidad antiaérea y de refugio de civiles, como las que los soviéticos no pudieron batir en la defensa de Berlín, debiendo estos últimos flanquearlas. De igual forma, ante cualquier nueva agresión del imperialismo del majzen, hay que planear una operación en ballesta, que devuelva la libertad a las ciudades andalusíes ocupadas de Fez y Tetuán, apoyando y armando a un Estado bereber independiente. Mauritania y Senegal también están amenazadas por el expansionismo del megalomaníaco sultanito. Es imprescindible estrechar relaciones económico-militares con ambos Estados para que no los avasallen los perros que han degenerado en el fascismo, y se han tragado la colaboración con el Estado sionista que genocida a los palestinos.

Apoyamos con decisión la propuesta de Johnson y los daneses de deportar a los delincuentes marroquíes - a los que tapan sus miserias con violencia y banderitas monárquicas -, a Uganda, para impedir que puedan ser utilizados en conflictos de 'zonas grises'. Instamos a los andaluces musulmanes y del resto del E. español, así como canarios o de Ceuta y Melilla, a que no acudan a mezquitas donde los imames están pagados por Rabat, como si fuesen curas espías, y no dan jutbas o 'sermones' bilingües. Exhortamos a los que tengan negocios en el feudo del dictador del sur a que se deshagan de ellos cuanto antes, pues ni existe allí independencia judicial, ni libertad de prensa para denunciar atropellos o abusos, y se verán traicionados en el vaivén de las maquinaciones y caprichos de ese despotismo atroz. Del mismo modo que recomendamos que no se visite ese ominoso reino del oscurantismo y de la esclavitud de unos infelices parias, antaño orgullosos hijos de Abdel-Krim al-Jattabi y de Massinisa. Llevan décadas acicateando el odio contra los ciudadanos del E. español, y la vida de cualquiera podría ponerse en peligro víctimas de la brutalidad homicida. Animamos a los andalusíes musulmanes a que profundicen en el naturalismo de la Escuela Jurídica Dhahirí, con el magisterio de los maestros Ibn Hazm de Córdoba y al-Farabi. El 'maliquismo' en nuestros días se ha convertido en pomada para los tiranos, en justificante de la opresión, en pura excusa para la decrepitud y la servidumbre... ¡Y cuidado, evitad formar hogares con mujeres marroquíes, a través de la familia de ellas la dictadura podría chantajearos para cualquiera de sus turbios fines!

Al Hakam Morilla Rodríguez
Coordinador Nacional de Liberación Andaluza
Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía

