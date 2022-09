ANDALUCÍA Andalucía reparte 26,7M€ en ayudas del Fondo de Reserva de Crisis de la UE por la guerra de Ucrania facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta acuerda su distribución entre más de 14.000 beneficiarios de sectores con dificultades por los costes de producción El Consejo de Gobierno andaluz ha conocido hoy la adjudicación por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de las primeras ayudas puestas en marcha por la Unión Europea para paliar los efectos del conflicto armado de Ucrania, de las que se benefician más de 14.000 agricultores y ganaderos de Andalucía. Estas subvenciones se destinan a profesionales de seis de los sectores más perjudicados por esta guerra, por la subida de los costes de producción y por las alteraciones generadas en los flujos comerciales como, por ejemplo, el incremento del precio de los cereales destinados a la alimentación animal. Concretamente, se conceden a productores andaluces de vaca nodriza y de cebo, de ovino y caprino, de avicultura, de cunicultura y de cítricos. El importe total asciende a 26,7 millones de euros que, atendiendo a los diferentes sectores, suponen más de 9,7 millones de euros para vacuno de carne (vaca nodriza); casi 300.000 euros para vacuno de carne (cebo); más de 6,5 millones para ovino y caprino; más de 1,7 millones para avicultura; casi 50.000 euros para cunicultura; y casi 9 millones de euros para el sector de los cítricos. La Consejería de Agricultura distribuye estas ayudas directivas en base a criterios establecidos por Europa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. El Gobierno andaluz ha sido especialmente diligente con el fin de que las ayudas lleguen a los productores al inicio de la campaña agrícola, que comienza en septiembre. La Junta de Andalucía trabaja para que estos incentivos puedan estar abonados a lo largo del presente mes. El Gobierno andaluz fue quien solicitó a la Comisión Europea que activara una línea de ayudas con cargo al Fondo de Reserva de Crisis dirigida a respaldar a agricultores y ganaderos cuya situación se vio especialmente agravada por el conflicto bélico. La Unión Europea aceptó esta petición y puso en marcha, de forma inmediata, un primer paquete de ayudas ampliado y complementado por el Gobierno español a petición de Andalucía que entendía eran insuficientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

