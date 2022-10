Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Andalucía y Murcia reivindican que se “corrija la injusticia” del recorte del trasvase Tajo-Segura jueves 06 de octubre de 2022 , 08:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo y Antonio Luengo lamentan el impacto que tiene en el campo esta medida y el posible aumento de los caudales ecológicos noticiasdealmeria.com La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado hoy al Estado que, por un lado, “se corrija la injusticia” que supone el recorte aplicado actualmente al trasvase Tajo-Segura; y por otro lado, se “pongan las bases para que en el futuro no se siga ahondando en este problema”. “Andalucía y Murcia venimos hoy aquí a reivindicar el trasvase del Tajo-Segura, una transferencia de agua desde el Tajo a la zona del levante y el sur de España que es fundamental para las producciones agrícolas”, ha resaltado Crespo en relación al encuentro celebrado en Madrid entre la consejera andaluza y el responsable de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Región de Murcia, Antonio Luengo. La consejera andaluza ha apuntado que el agua “es un asunto social y económico fundamental para el Gobierno andaluz” y ha resaltado la importancia de “garantizar la suficiencia hídrica para el sector agroalimentario con el fin de que pueda seguir creciendo y creando empleo aumentando, al mismo tiempo, en sostenibilidad”. Crespo ha lamentado que, a pesar de los argumentos científicos que respalda el trasvase de 20 hm³, “el Gobierno de España ha establecido solo 7,5 hm³ de trasvase para abastecimiento, sin tener en cuenta la situación de nuestros agricultores, que necesitan ese agua para seguir cultivando”. La consejera ha explicado que 23.000 hectáreas de cultivos se nutren de los recursos hídricos procedentes del trasvase para continuar produciendo “de forma sostenible”. La responsable de Agua en Andalucía ha afirmado que “no podemos dejar que las decisiones políticas estén por encima de las técnicas en el Tajo-Segura”, y ha considerado “fundamental” que “se concluyan las obras en la cabecera del Tajo” en lugar de aumentar los caudales ecológicos. Para Crespo, esta última medida supondría “un ataque más a este trasvase”. En su intervención ante los medios de comunicación, la consejera ha resaltado que Andalucía “quiere seguir adelante y, para ello, necesitamos a todas las administraciones de nuestra parte”. “El trasvase Tajo-Segura nos asegura la agricultura en nuestra tierra y, en estos tiempos marcados por los altos costes de producción y sequía, tenemos que trabajar en la España seca en proyectos en las cabeceras de los ríos para mejorar la situación y no tener que aumentar los caudales ecológicos”, ha apostillado. El encuentro de trabajo entre los dos consejeros se ha celebrado en Fruit Attraction 2022, un feria que para Carmen Crespo “está resultando muy atractiva para todos los que quieren hacer negocio pero, sobre todo, para mostrar la oferta de frutas y hortalizas de España y, especialmente, de Andalucía y de Murcia”. Por su parte, el consejero de Murcia ha apuntado que “tenemos un problema no solamente en la Región de Murcia, en el Levante, sino en todo nuestro país”, haciendo referencia a que “no hay un reparto equitativo de agua”. En relación al trasvase Tajo-Segura, Antonio Luengo ha explicado que “independientemente del carácter político que hubiera en nuestro país, siempre se entendió que era la herramienta básica y necesaria para garantizar el desarrollo económico y social, y hoy, como se ha demostrado, también medioambiental del Levante español”. Ante esta situación, se ha preguntado el motivo por el que “ahora se pone en duda esa infraestructura básica y vital que garantiza el desarrollo” en esta zona de España y ha recalcado que “la sequía que está sufriendo el país se resuelve con infraestructuras”. El consejero ha pedido que “impere el sentido común”, que se “escuche la voz de los técnicos y se lleven a cabo las infraestructuras necesarias para poder garantizar los recursos hídricos en todo nuestro país”. Reivindicación al Estado En su discurso, Carmen Crespo ha subrayado que los Gobiernos de Murcia y Andalucía están demandando algo que es “justo para unos agricultores que son ejemplo en el uso del agua” y ha pedido al Estado que dé prioridad a la ejecución de infraestructuras hidráulicas que continúan pendientes y que “necesitan las frutas y hortalizas para seguir creciendo”. “La sequía es una cuestión estructural ya y, por tanto, necesitamos contar con ellas para seguir produciendo, creando empleo y llevando nuestros productos al resto del mundo”, ha comentado. La consejera andaluza ha afirmado que desde la Junta se apuesta por una política hídrica “donde no se rechace ninguna posibilidad”, concretando, a modo de ejemplo, que las aguas regeneradas son “un elemento de futuro en el marco de los procesos de circularidad que los agricultores están implantando y que contribuyen a mejorar el medio ambiente, reducir la huella hídrica y luchar contra el cambio climático”. Por otro lado, Crespo ha reclamado también que se contemple una mayor cantidad de fondos Next Generation para actuaciones hídricas y ha insistido en la necesidad de que “se pongan en marcha todas las obras hidráulicas”. Al hilo de esta cuestión, se ha referido a algunos de los proyectos que se encuentran pendientes en Andalucía y son competencia del Gobierno central destacando que “en Almería necesitamos duplicar la desaladora de Carboneras y tener en marcha el Alto Almanzora y Dalías”. También ha subrayado la importancia de que los embalses “sigan adelante”, como en el caso de “la presa de Alcolea, ubicada en un territorio donde numerosos regantes y empresarios necesitan el agua de esta infraestructura que está a medio hacer”. Carmen Crespo ha pedido “quitar excusas para seguir adelante con las presas necesarias para embalsar nuestra agua y utilizarla en las mejores condiciones”. Asimismo, la consejera ha reafirmado la defensa de la Junta del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al entorno de Doñana, recordando que "está aprobado por ley". Por último, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta "está dispuesta a arrimar el hombro e invertir" en actuaciones que son de competencia estatal aunque el Ejecutivo autonómico no sea la administración responsable. "Nos vamos a vincular a todos los proyectos que sean necesarios y urgentes para los agricultores de la Comunidad Autónoma de Andalucía", ha apostillado.

