Opinión

Aparcar, comprar y disfrutar de Almería

María del Mar Vázquez

domingo 10 de septiembre de 2023

Potenciar y dinamizar el centro de Almería no sólo forma parte de una estrategia de presente que está cargada de futuro, sino que además supone un compromiso personal y político al que desde el Ayuntamiento dedicamos una constante atención. Para ello mantenemos un diálogo fluido con los sectores económicos y sociales que desarrollan su actividad en el centro, porque entendemos que su experiencia y su capacidad de análisis son una referencia a la hora de adoptar medidas. En este sentido, acabamos de cerrar un acuerdo con la empresa Telpark para ofertar casi 300 plazas en los aparcamientos de C/ Real y Oliveros por 1,5 euros durante doce horas. Se trata de una tarifa especial que, sin duda, va a ayudar a dinamizar y facilitar el acceso del público a los locales comerciales, de hostelería y restauración del centro. Queremos que el aparcamiento no sea un problema y por eso hemos hecho un esfuerzo para aportar un buen número de plazas de aparcamiento a precio muy asequible, para facilitar tanto la realización de gestiones en el centro como la posibilidad de ir de tiendas, tomar unas cañas o comer en el centro, llenando de vida y de animación la zona más poblada de la capital. Una medida que no sólo es positiva para los almerienses, sino que también es muy útil para los visitantes y turistas que vengan a disfrutar de nuestra ciudad. Estos bonos de aparcamiento, que ya están disponibles, pueden obtenerse a través de la aplicación móvil 'Telpark' hasta el 31 de octubre, aunque se podrán utilizar durante dos años. Denominados 'Multi Pass', pueden sacarse hasta por 20 usos, si bien hay posibilidad de hacer por 5 o 10 usos. Se trata de una promoción que no tiene limitación de franjas horarias ni restricción de días, puesto que se podrá aplicar durante las horas que el parking permanezca abierto, incluyendo los días festivos. Para garantizar la rapidez en el uso del servicio, el usuario deberá introducir la matrícula del vehículo asociada al bono y se realizará una lectura digital, sin necesidad de coger ticket a la entrada ni abonar los 1,5 euros a la salida. Buena parte del atractivo de Almería está en la posibilidad de hacer más vida en la calle y de la posibilidad de disfrutar de jornadas de paseo, compras y disfrute de nuestra gastronomía de una manera sencilla y asequible. Seguimos centrados en los almerienses y seguimos trabajando para afrontar los retos del futuro.

María del Mar Vázquez
Alcaldesa de Almería (PP)