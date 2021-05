Sociedad Aprendiendo a Hacer Apuestas Deportivas En Linea Escucha la noticia El mundo de las apuestas puede ser bastante llamativo, divertido, electrizante e interesante, sin embargo, este plantea grandes desafíos a todos los jugadores, en especial a los nuevos en el universo del online-gambling, así que en esta oportunidad mis queridos gamblers, haremos una pequeña guía para ayudarles a apostar de manera eficiente e inteligente, tanto en la vida real, como virtual. Aprendiendo a Hacer Apuestas Deportivas En Línea Si bien la suerte juega un papel muy importante en toda apuesta, existen ciertas pautas simples que podemos tomar en consideración a la hora de hacer una apuesta, útiles en especial si eres mexicano, peruano, colombiano o de cualquier parte de Latinoamérica. Investiga Antes de comenzar tu aventura apostadora, haz la tarea, investiga y lee cuáles son los mejores sitios de juegos en línea, las mejores casas de apuesta en línea en español, las tasas de pago por apuesta de cada juego, haz tuyo cada detalle y vuélvete un experto en la teoría, para que al momento de la práctica no digas el clásico “pinche juego, perdí todo mi dinero”. Aprovecha Los Bonos Hoy en día las casas de apuestas ofrecen una gran variedad de bonos para incentivar a posibles apostadores a dar una oportunidad a su casino, entre estos destacan los bonos por registro (crédito gratis al registrarte), bonos de bienvenida (crédito al realizar sus primeras jugadas), bonos con y sin depósito (algunos casinos en línea recargan extra al monto de la cuenta de un cliente, siempre y cuando éste deposite un monto mínimo, y prácticamente todos los casinos en línea ofrecen tiros gratis en distintos juegos), entre otros tantos. Recuerda que estás realizando apuestas por dinero real, así que no está nada mal contar con una mordidita extra para ganar, y arriesgar menos. Tácticas Físicas y Mentales Hemos hablado de la parte lógica y teórica, sin embargo una gran parte del juego radica en la parte física y mental, recuerda que estás jugando con tu dinero, si ganas sumas tu capital, si pierdes disminuye, debes estar preparado para enfrentar las pérdidas con tranquilidad, y no dejarte llevar por los aires de la victoria, las batallas más grandes se han perdido debido a excesos de confianza. Ahondemos un poco en este tema, y añadamos a nuestra caja de herramientas mentales, más con que trabajar. Mente Fría y Lúcida Un tema que toca al latinoamericano en el corazón, mexicanos, venezolanos, argentinos, todos sentimos correr por nuestras venas el famoso “Latino Heat” o calor Latino, esa fuerza parecida a la de Star Wars que nos impulsa a actuar con furor y a dejarnos llevar por nuestras emociones, amigos, créanme que al momento de apostar lo que menos quieren es que el “Latino Heat” los acompañe. Debes ser frío y calculador, acumular tanta información como sea posible antes, durante, y después de cada juego, analiza, evalúa que puedes mejorar, cuando debes arriesgarte, cuando es mejor retirarse, debo hacer una apuesta grande, o por el contrario esperar y dejar que el juego siga su curso, aunque pueda parecer exagerado, el gambling es una ciencia caprichosa, y debemos ajustarla a nuestro favor tanto como sea posible. Hagamos enfoque en un par de pautas sencillas, en momentos obvias, pero que son de extrema utilidad al momento de sentarnos a apostar: No persigas las pérdidas: Un error en extremo común, es dejarnos llevar por la frustración y tratar de recuperar en una sola gran apuesta, lo que hemos perdido en una mala racha. Recuerda que por mucho que analicemos y estudiemos, el factor “Azar” jamás desaparece, y este tipo de rachas son una probabilidad estadística normal, acepta tu pérdida.

No bebas alcohol: Existe una razón de porque los casinos sirven alcohol en sus áreas de apuestas, inhibición, el alcohol te vuelve más propenso a hacer apuestas más grandes y arriesgadas, no lo hagas, deja el Tequila mexicano, el Vodka ruso, o el vino Español, ese tour por el mundo no te dejara sino una mala experiencia. Últimas Consideraciones Las apuestas en general pueden representar un hobbie habitual, o una carrera profesional, Latinoamérica en general vibra en este ámbito, ya que hace hervir esa sangre caliente que nos caracteriza, no por nada muchos jugadores profesionales poseen raíces latinas, sin embargo debemos encontrar el balance entre nuestro ímpetu, nuestra lógica, y la adrenalina, uno con todo en todo como expresa el budismo. Debemos también tener en cuenta la Nueva Regulación la cual ha sido impuesta para los Mejores Casinos En Línea y Las Mejores Casas de Apuestas Deportivas vigentes a nivel mundial, los cuales reciben este estatus de mejores por los diferentes parámetros de servicios y juegos que brindan a sus usuarios, sin importar si eres mexicano, ruso, americano, o chino, la ley de apuestas vale para todos. Recuerda mantenerte frío, celebra con moderación tus ganancias, acepta con humildad tus pérdidas, y haz del gambling tu arte personal.