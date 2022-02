Capital Aprobada la construcción de un aparcamiento a los pies del Cerro San Cristóbal sábado 12 de febrero de 2022 , 11:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia También se ha adjudicado, por valor de casi un millón de euros, los contratos de servicios para la impartición y ejecución de varios itinerarios formativos del proyecto ‘Almería T-Integra con empleo’ El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto para la construcción de un aparcamiento provisional, con 45 plazas, en el Casco Histórico, en concreto, junto a las calles Antonio Vico y calle Pósito, a los pies del Cerro de San Cristóbal y a las espaldas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así lo ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, subrayando que se trata de una medida que “ayudará a paliar la necesidad de aparcamiento en esta zona”. La ejecución de este proyecto permitirá “ordenar” este espacio con una superficie total de 3.119 metros cuadrados, atendiendo además a una serie de criterios como son el de permitir la circulación dentro de la parcela con el fin de conseguir el acceso a cada una de las plazas, evitar el desmonte, ya que la zona tiene gran valor arqueológico al estar próxima a la muralla, y adaptar la explanación del parking de manera que se pueda minimizar los rellenos. Tal y como ha adelantando Vázquez, el proyecto saldrá “en breve” a licitación con un presupuesto base de 289.673,06 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos que se incluyen son el de nivelación de los terrenos, ejecución de firmes y pavimentos, señalización, tanto horizontal como vertical, así como alumbrado público y mobiliario como papeleras y módulos para aparcamiento de bicicletas. La ejecución del proyecto permitirá la dotación en este espacio de 45 plazas de aparcamiento: 40 plazas para turismo, 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 3 plazas para motocicletas. La adecuación de este espacio se suma a otras actuaciones que el Ayuntamiento ha ejecutado y está ejecutando actualmente en el proceso de transformación que se está llevando a cabo en la zona. “Una actuación -ha recordado Vázquez – que es posible gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, proactiva ahora sí con el Ayuntamiento en la puesta en valor de toda la zona de San Cristóbal, La Alcazaba y todo su entorno”. Almería T-Integra con empleo En la misma Junta de Gobierno se ha adjudicado también, por valor de 953.100 euros, los contratos de servicios para la impartición y ejecución de nuevos itinerarios formativos del proyecto ‘Almería T-Integra con empleo’, en marcha desde hace un año con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de 1.350 almerienses. En concreto, se han adjudicado cuatro lotes. A la UTE ‘Adecco Formación y Adecco TT. S.A’. Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Unipersonal, dos lotes por importe de 149.940 y 230.400 euros respectivamente, destinados a la formación de personal en actividades auxiliares de almacén y actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Y a la empresa ‘Alborán Formación S.L.’, también dos lotes, por importe de 253.080 y 319.680 euros, respectivamente. En este caso la formación está dirigida a la dinamización, dirección y coordinación de actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, itinerario Formativo conducentes al Certificado de Profesionalidad de igual nombre. El programa ‘Almería T-Integra con empleo’, que se desarrollará a lo largo de tres años, cuenta con una dotación de casi 10 millones de euros cofinanciados, al 80%, por el Fondo Social Europeo, permitiendo con ello la puesta en marcha de hasta 15 itinerarios formativos gratuitos dirigidos a sectores estratégicos como son los servicios asistenciales, la limpieza, el sector del ocio y tiempo libre, la hostelería, el comercio y la jardinería. “Se trata de un programa formativo e integrador que cuenta en cada uno de sus itinerarios con hasta seis ediciones, lo que permite en cada convocatoria la posibilidad de acceder a este proyecto que, subrayo, tiene una doble vertiente: Una formación remunerada, con ayuda de un equipo de orientadores, y la posibilidad de acceder tras ella al mercado laboral, el objetivo que se persigue siempre con este tipo de iniciativas. En este sentido, Vázquez ha apuntado que “casi el 93% de los alumnos está terminando ya los cursos”. 42º Feria del Libro de Almería La portavoz del Equipo de Gobierno también ha dado cuenta de la aprobación de las bases reguladoras para el desarrollo de la 42º Feria del Libro de Almería, que se celebrará entre los días 27 de abril y 2 de mayo en el Paseo. Una edición con la que esperan “superar el éxito alcanzado ya el año pasado” y cuyos detalles se conocerán en próximamente. Entre los 23 puntos de la Junta de Gobierno Local de este viernes también se ha aprobado, a propuesta del Área de Urbanismo, la ampliación del plazo de ejecución de contrato de las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno en 44 días. De esta manera, el plazo de ejecución se extiende hasta el próximo 16 de marzo, por concurrir en el expediente circunstancias moratorias que no obedecen a causas imputables al contratista. 