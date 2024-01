Aprobado convenio para llevar agua desalada a todo El Ejido

sábado 27 de enero de 2024 , 20:36h

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hoy por unanimidad la suscripción de un convenio con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la realización de las obras de infraestructuras hidráulicas necesarias para que el abastecimiento de agua desalada procedente de la desaladora del Campo de Dalías pueda llegar a todo el término municipal ejidense. Estas actuaciones, cuya financiación asumirá íntegramente la Junta con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, están cifradas en más de 20 millones de euros, en concreto 20.234.362,44€.

La consejería que dirige Carmen Crespo amplió el uso inicialmente previsto de los fondos recaudados con el canon de mejora, que en el caso de El Ejido han supuesto aportaciones de en torno a un millón de euros anuales desde 2011, para que pudieran ser utilizados en obras de abastecimiento de garantía de agua desalada en alta. “Gracias a esa decisión política del gobierno andaluz, con un presidente preocupado por el déficit hídrico y de emplear ese dinero donde más falta hace, se beneficia directamente El Ejido”, ha asegurado el alcalde, Francisco Góngora, quien ha recordado que “esas obras las tendría que haber hecho Acuamed”.

La ampliación del uso de esos fondos va a permitir que estas obras sean financiadas al 100% por la administración autonómica. “Llevamos varios años trabajando y el proyecto se encuentra ya incluso adjudicado, por lo que únicamente resta el inicio de las obras, que además están declaradas de interés autonómico”, ha indicado el regidor.

Gracias a estas actuaciones se suministrará agua desalada a través de tres puntos diferentes y se garantizará el suministro a los diferentes núcleos del término municipal, a través de las conducciones tanto existentes como proyectadas, aumentando también la capacidad de regulación del sistema de abastecimiento del municipio. Se construirán nuevos depósitos, uno de ellos de 20.000 metros cúbicos en cabecera; se conectará la red principal con los depósitos de cabecera; se duplicará la capacidad del depósito de Almerimar y se construirán distintas conexiones que permitan dar flexibilidad al sistema.

El agua desalada para abastecimiento humano llegará de esta forma a El Ejido, Pampanico, Almerimar, La Redonda, Guardias Viejas, Santa María del Águila, Las Norias de Daza, Balerma, Matagorda, San Agustín, San Silvestre y Tarambana.

Así, se podrán emplear los 7,5 hectómetros cúbicos de agua desalada asignados al municipio para abastecimiento, algo que no es posible actualmente al no estar completada la red secundaria. En la actualidad el agua desalada para consumo humano llega a Balerma, Guardias Viejas, Matagorda y una parte de Almerimar. Gracias a un acuerdo con la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense, la parte correspondiente a la asignación al municipio que no se está utilizando para abastecimiento se está aprovechando actualmente para riego.

El alcalde, que ha recordado que “desde que está este equipo de Gobierno hemos venido haciendo un esfuerzo importante por la optimización hídrica y hemos ido destinando recursos a la mejora de infraestructuras”, ha puesto el foco sobre la responsabilidad del Gobierno de España en sus competencias hídricas: “tiene que dotar presupuestariamente, lleva mucho retraso con la ampliación de la desaladora, de 30 a 40 hectómetros cúbicos, unas obras que tenían que estar ultimadas hace un año y ya vamos camino que no sean una realidad antes de 2026, y además urge la ejecución de la construcción de una segunda desaladora, que está aprobada por el Consejo de Ministros”.

Góngora ha subrayado que “si no queremos tener problemas con el agua en esta comarca se tienen que acometer inversiones, como las del aprovechamiento del acuífero superior; nuevos volúmenes de desalación; o la reutilización, por la que está apostando la Junta, pero si no hay dinero para nuevas desaladoras, y eso corresponde al Gobierno de España, no vamos a equilibrar el balance hídrico y vamos a seguir sobreexplotando unos acuíferos que tienen que constituir una reserva estratégica, de presente y futuro”.

En contraposición, el alcalde ha valorado que “la Junta va a construir una nueva depuradora, para lo que ya se encuentran los proyectos en redacción y es algo que venimos pidiendo desde hace muchos años porque llevamos mucho tiempo al 120% de su capacidad, sin que el gobierno anterior haya movido un dedo”.