Arranca el I Torneo Indalo de Debate Académico de la UAL tras cinco años de trabajo

viernes 17 de marzo de 2023 , 20:30h

Se ha aprovechado muy bien el tiempo en sus cinco cursos de vida. De hecho, desde su aparición en el campus de la UAL en 2017 el Aula de Debate auspiciada desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión no ha parado nunca de dar alegrías y de crecer. Le restaba llegar a un momento muy especial que este viernes, 17 de marzo, por fin sea hecho realidad. Todo el esfuerzo y la constancia se ha venido reflejado en magníficos resultados de los equipos de la Universidad de Almería en los torneos organizados por otras instituciones de fuera de la provincia, pero desde ahora se cuenta con uno propio que ha nacido con mucha fuerza. Así, ha arrancado el I Torneo Indalo de Debate Académico, que cuenta con un total de 80 inscripciones, que aglutina a 14 universidades españolas y que ocupará dos días entre el campus y el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar.

Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería, ha sido la encargada de realizar su apertura oficial, y lo ha hecho, como no podía ser de otro modo, echando la vista atrás: “Este torneo es el colofón a la apuesta por incorporar el debate académico como elemento formativo importante para el desarrollo de nuestros jóvenes; allá por el curso 2017/18 se dieron los primeros pasos del Aula de Debate y Expresión Oral, y desde entonces hasta ahora ha habido cambios en el formato, en el equipo de formadores y en los métodos de trabajo, más una pandemia mundial que lo puso muy difícil, pero todo el esfuerzo y el trabajo invertido han empezado a dar sus frutos”. Se ha llegado al centenar de inscritos por curso en el Aula de Debate y “se han ampliado sus objetivos y ambiciones, hasta el punto de que algunos de ellos son hoy formadores en debate y oratoria de otros niveles educativos”.

El rico poso que ha ido dejando esta actividad pasa por la consecución de los tres objetivos originarios: “Crear un espacio de debate universitario que no existía, mejorar las capacidades de comunicación y expresión oral de los estudiantes y, por último, desarrollar el pensamiento crítico entre los universitarios de Almería”. Ramírez ha reconocido que “cualquier iniciativa institucional no tiene recorrido sin la participación de los propios alumnos”, lo que le ha servido para explicar que “nuestra apuesta por el debate se vio completada con la creación de la ‘Asociación Club de Debate UAL’, cuyo presidente -Jesús Gómez- es coorganizador del torneo”, textualmente. La vicerrectora, en ese sentido, ha ido más allá: “Sin el compromiso, el esfuerzo y la valentía de nuestros estudiantes, no sería posible organizar este torneo”.

Ha dado la bienvenida al campus y a la provincia, agradeciendo la participación a los debatiente, a los que ha recordado que “el debate universitario contribuye a vuestra formación y es una herramienta de primer orden para adquirir competencias transversales que son imprescindibles en este mundo actual, complejo y cambiante”. Se ha referido al “verdadero objetivo”, como es “el dominio de la argumentación, la detección de falacias, el empleo equilibrado de las herramientas de la comunicación en ese afán persuasivo, pero sin demagogia, que intentamos siempre inspirar en el Aula de Debate; convencer, pero sin engañar”. Ramírez se ha referido también a jueces y formadores, reconociéndoles su fundamental aportación: “La pasión y el compromiso que transmitís con vuestra implicación en el debate académico tiene su reflejo en estos jóvenes que desde hoy van a competir con argumentos”.

La vicerrectora ha agradecido igualmente la colaboración vital prestada desde Cajamar, Diputación de Almería y Ayuntamiento de Roquetas de Mar. En representación de este consistorio ha intervenido Amalia López, concejala de comercio: “Desde Roquetas de Mar estamos muy orgullosos de que parte del evento se celebre en el Castillo de Santa Ana, de participar así de forma activa en el primer torneo de estas características que se hace en Almería, porque creemos que hay que apoyar e impulsar a la juventud, que es la base de cualquier sociedad moderna, y a través del debate se potencian capacidades tan importantes como el pensamiento crítico, el diálogo o ponerte en el lugar del otro”. Ha añadido que el debate “le da a los jóvenes la capacidad de mejorar sus habilitades de oratoria y retórica, n cuanto a los discursos, les va a facilitar ser capaces de pensar de forma crítica, que es algo muy importante”, finalizando con que para el ayuntamiento roquetero “poder ayudarles en ese camino y facilitárselo es un orgullo y seguiremos así”.

Por su parte, Alfredo Felices, director de la oficina de Cajamar en el campus, ha tenido seguido por la misma línea de la importancia de esta formación y del apoyo a los universitarios: “Queremos apostar por iniciativas como esta que marcan a los estudiantes que desean hacer de la oratoria un punto fuerte en su desarrollo profesional”. Ha reconocido que es “una materia complicada, de difícil manejo y cuyo dominio genera herramientas de liderazgo”, remarcando “la importancia que el debate tiene para nuestra sociedad y en las relaciones dentro del ámbito laboral”. Ha subrayado que “nos enseña estructuras lingüísticas que nos dan la capacidad de ordenar nuestras palabras, y ello nos genera la seguridad necesaria para hacer llegar nuestras ideas de una forma clara y concisa”. Por último, ha enfatizado sobre que “una parte de razón está en el respeto”, pidiendo abrir “fuentes de debate que nos ayuden a un mundo mejor, más humano y más cooperativo”. Participan también Diputación de Almería e Instituto Andaluz de la Juventud.