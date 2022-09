Sucesos Ampliar Asalta una vivienda con moradores y éstos le acorralan hasta llegar la Policía lunes 19 de septiembre de 2022 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A lo largo de la mañana de hoy está previsto que le sea tomada declaración judicial, en relación a este presunto delito de robo con fuerza en el interior de vivienda Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido in fraganti a un hombre, mientras intentaba robar en el interior de una vivienda. Había sido sorprendido por los moradores. El suceso se desarrollaba durante la madrugada del pasado sábado 17 de septiembre. En torno a las 02.30 horas, el detenido accedía mediante la técnica del escalo, al patio interior de una vivienda de la calle Argentina en El Ejido. Ya en el interior del inmueble, los moradores sorprendieron al arrestado y lo acorralaron cuándo éste pretendía huir del inmueble. La rápida actuación policial impidió que se produjesen lesiones, dado que a la llegada de la Policía Nacional el detenido portaba en una de sus manos un ladrillo, del que iba a hacer uso sobre los tres hombres que lo retenían. Durante el cacheo policial, los agentes hallaron en uno de los bolsillos del pantalón del detenido, un teléfono móvil propiedad de uno de los moradores de la vivienda. El detenido de 27 años de edad, que cuenta con cinco identidades diferentes y 11 detenciones anteriores por hechos similares, pasará durante la mañana de hoy, a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de El Ejido en funciones de guardia, acusado de un delito de robo con fuerza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

