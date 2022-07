Economía Ampliar ASHAL se adhiere al Club de la Tapa promovido por Hostelería de España jueves 07 de julio de 2022 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se produce en plena celebración del Día Mundial de la Tapa, que tras dos semanas, cierra una nueva edición pendiente del sorteo de regalos La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (ASHAL) se ha adherido al Club de la Tapa, una iniciativa de Hostelería España que tiene como objetivo promocionar y reivindicar la tapa (tradicional o gourmet, con suplemento o no de precio, de libre eleccón o de cortesia) como una seña de identidad. En los próximos días, desde la patronal se estimulará a los socios para que entren a formar parte de esta iniciativa nacional. El sector hostelero ha puesto en la tapa el eje de algunas de sus acciones al entender que ésta no es sólo un referente sino también un centro de atracción para reunir a familias y amigos y defiende este formato como una oportunidad que permite al gran público disfrutar de la gastronomía en todo su esplendor. “La tapa (tradicional o gourmet, de libre elección o de cortesia, con o sin suplemento de precio de la consumisión) no es sólo un atractivo en sí mismo sino que es la expresión de los fogones de nuestra hostelería que para su elaboración utiliza productos de la tierra, de manera que a través de ella se promociona también la amplia oferta de productosa groalimentarios que se elaboran en Almería. Es un importante escaparate para productores locales y para nuestros cocineros”, explicael presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún. La adhesión de la asociación hostelera a este club de ámbito nacional se conoce cuando acaba de terminar una nueva edición del Día Mundial de la Tapa que se ha celebrado entre el 16 de junio y el 3 de julio y en el que han participado cerca de medio centenar de establecimientos, cuatro de ellos ubicados en los municipios de Roquetas de Mar, Huércal de Almería y Mojácar. Precisamente durante esta semana la sede de ASHAL recibirá todos los tickets recogidos en los distintos locales durante algo más de dos semanas que ha durado esta ediciónde cara al sorteo que se regalos que se realizará en los próximos días. En esta ocasión se van a rifar dos tratamientos spa en Aire de Almería; dos fines de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno con tratamiento vip en el Balneario San Nicolas; cinco cestas de productos Sabores Almería y cuatro cenas románticas que, en esta ocasión tendrán un regalo sorpresa como son unos pendientes de Laussette diseñados para la Asociacion Asperger Almeria. Este año, el Día Mundial de la Tapa que organiza ASHAL ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Obra Social La Caixa así como con el patrocinio de Ecovery, Almerigas, Licores Naturales, Grupo Caparros- La Gergaleña, Rueda Distribuciones, Makro y Cruzcampo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.