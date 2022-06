Capital Autorizada la redacción de un modificado del proyecto de La Hoya para el refuerzo de los muros lunes 27 de junio de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las modificaciones que se introducirán al proyecto afectan además al reencaje de mediciones, demoliciones de restos del Cortijo del Cura o la restauración de albercas, entre otros elementos El proyecto que transformará el entorno de La Hoya, abrazado por la Alcazaba, La Muralla y el Cerro de San Cristóbal, sigue avanzando en su ejecución cumpliendo los plazos previstos. Unos trabajos que, sin embargo, se ven alterados por la propia ejecución de esta obra y que ha llevado, alcanzado prácticamente un tercio de la misma, a autorizar a la dirección facultativa de las obras la redacción de un proyecto modificado de estas obras, justificado este principalmente en el necesario refuerzo de los muros existentes. La redacción de este modificado aprobado hoy en Junta de Gobierno Local responde, según ha explicado el portavoz municipal adjunto, Carlos Sánchez, “a las necesarias actuaciones derivadas del transcurso de los trabajos que ya se han ejecutado desde el inicio de las obras: de reencaje o variaciones en las mediciones, modificaciones en espesores de elementos de piedra natural, demoliciones de restos del Cortijo del cura o la restauración de albercas y de un partidor de agua, elementos que se pondrán en valor en la ejecución del proyecto”. Tal y como se recoge en los informes presentados por la dirección facultativa, representada en este caso por los redactores de este proyecto, Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, “el levantamiento topográfico del ámbito al inicio de la obra, previsto en proyecto y realizado una vez limpio y desbrozado todo el ámbito, revela una realidad geométrica, tanto en planta como en sección, con diferencias respecto a la planimetría base tomada para realizar el proyecto, lo que hace necesario re-encajar el diseño en esta realidad geométrica“. Este re-encaje geométrico, según los redactores, “repercute en las cuantías de todas las partidas de proyecto. En los muros, escaleras y rampas; ejemplares de árboles; elementos de mobiliario urbano y de iluminación; superficies de pavimentos, jardinería; movimientos de tierra; trazados de instalaciones; en la red de canales de agua y sus elementos, etc...” La solución de muros y el hecho de que el sistema de canales de agua para la red de riego está directamente asociado a ellos hace necesario además modificar las dimensiones de algunos de los elementos de piedra definidos en el proyecto (algunos bordillos y baldosas que componen pavimentos, bordillos y baldosas que conforman canales, dimensiones generales de pilas, gárgolas y partidores de la red de canales y espesores de pared de los mismos) para reducir su peso y facilitar su puesta en obra dada las peculiaridades del lugar de intervención, y ajustarlos a las distintas secciones constructivas resultantes del reajuste geométrico. Demolición de restos del Cortijo del Cura Indican además los proyectistas en el informe que avala esta modificación que en el proyecto original se contempla la retirada de los escombros resultantes de la demolición del conocido como ‘Cortijo del Cura’, una demolición llevada a cabo en fecha pasada desconocida y que no supuso la retirada de esos escombros. Durante el proceso de retirada de los mismos y limpieza de las zonas aledañas se descubre que parte de las estructuras de muros de la edificación siguen en pie, por lo que hay que terminar de demoler estos restos y los de edificaciones aledañas cubiertas de matorral para poder dejar la zona limpia y segura. La propuesta de modificación del proyecto afecta también a la restauración de albercas y partidores de agua que se encuentran en esta zona. Esta actuación se justifica en que “una vez limpiadas las albercas y vaciadas de acumulados, se observan daños puntuales en sus fábricas (sobre todo de la alberca baja) que deben ser reparados antes del saneado e impermeabilización previstos en proyecto. Tras la limpieza de las paratas se ha descubierto igualmente un elemento partidor de agua que se quiere incorporar al sistema de canales de agua de proyecto, para lo que las fábricas que lo componen deben ser restauradas.” La propuesta aprobada en Junta de Gobierno Local reconoce que el alcance y la trascendencia de las cuestiones expuestas justifican el “interés público“ para llevar a cabo estas modificaciones que se hacen “imprescindibles“ para concluir la obra. Dichas modificaciones no suponen una alteración sustancial de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, “ya que se limita a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho necesarias y, además, se mantienen los fines y características básicas del proyecto inicial“. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.