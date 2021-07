Avanza el curso de verano dedicado a captura, almacenamiento y uso de CO2

jueves 08 de julio de 2021 , 21:40h



La suma de academia y empresa, de investigación y gestión, ha continuado enriqueciendo las aportaciones a medida que avanza el seminario dirigido por Bernardo Llamas y Francisco Gabriel Acién. Será este último el que ponga la última voz, a modo de ‘Lecciones aprendidas y conclusiones’, como colofón a tres días que se están desarrollándose a gran ritmo, de una manera dinámica y construyendo un marco general sobre la temática, de gran interés. No en vano, este Curso de Verano dedicado a la ‘Contribución de las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 a la bioeconomía’ afronta un reto mundial, y algo importante es que lo está haciendo de la mano de los principales especialistas y empresas que han tomado la iniciativa de afrontar la necesaria transformación en este país.



Como muestra, este jueves ha intervenido Federico Ruiz, gerente de I+D Forestal en ENCE, un ingeniero de Montes y Máster en Desarrollo Ejecutivo por ESADE en cuanto a su formación que atesora una dilatada trayectoria profesional. Precisamente sobre la relación entre el sector empresarial y la universidad, ha puesto como ejemplo a la UAL: “Nuestra empresa lleva colaborando con ella muchos años, desde que identificó como un proyecto potencial a desarrollar una planta de valorización energética de las matas de invernadero que se producen aquí anualmente”. Así lo ha recordado, añadiendo además que “desde el primer momento contactamos con la Universidad de Almería y nos ha prestado ayuda para el desarrollo de la tecnología asociada a la valorización de este combustible, de esta biomasa”.



Muy en línea el curso, por tanto, con uno de los ejes estratégicos fundamentales de la UAL como institución, como es el contacto estrecho con el tejido productivo, Ruiz ha puesto en valor otro interés común: “Tenemos un proyecto desde hace años con el que potenciamos el talento de las personas que se unen a nosotros en el equipo humano, a través de un programa de becas en el que lo que se prima realmente es eso, el talento de las personas para poder incorporarse a la plantilla de la empresa”. Ha realizado un guiño a la calidad docente de la Universidad de Almería, enlazando con la realización de este seminario estival: “En este caso, se aúna la experiencia y la formación que tienen los alumnos de la UAL en temas tecnológicos relacionados con producción intensiva en invernadero, la producción vegetal, la tecnología asociada a esa producción y el aprovechamiento energético, en el que ENCE es líder para la valorización de esa biomasa que se genera anualmente en estos sistemas de producción”.



A ese respecto, ha matizado que “sería una oportunidad utilizarla energéticamente y contribuir a dar una solución a un problema actual y fututo, el del aprovechamiento de los residuos, la reducción de los restos y el desarrollo de la economía circular”. En el caso concreto de ENCE, se ha avanzado mucho en ese sentido, puesto que “inició hace ocho años una transición para desarrollar un aprovechamiento eficiente de los recursos de la biomasa que utilizaba en sus plantas, como consecuencia principalmente de los cambios legales en la regulación de las primas, lo que hizo apuntar a la biomasa procedente de la actividad agrícola, que es más cercana a nuestras plantas y la que tiene para nosotros un mayor potencial para el desarrollo de las mismas”, textualmente. Todo ello “se ha hecho con perspectiva de sostenibilidad medioambiental, siendo líderes en la adopción de un decálogo para asegurar la sostenibilidad de ese suministro, y también para asegurar respeto medioambiental”. Por tanto, tiene un recorrido en el que han hecho “una transición muy importante de suministro de nuestras plantas de generación de energía”, desde la biomasa del sector forestal hasta el momento actual, en el que “el 80% procede de la actividad agrícola”.



El responsable de investigación de la empresa ha manifestado que “ENCE tiene una experiencia de más de cuarenta años en el desarrollo de una I+D propia dentro de la compañía, siempre asociados a centros tecnológicos y universidades que han aportado realmente el grado de conocimiento necesario para fortalecer esa investigación y, efectivamente, eso es lo que nos hace ser mucho más eficientes en la búsqueda de soluciones tecnológicas para desarrollar los proyectos, en este caso el de suministro de biomasa a las plantas, y la oportunidad de que esas plantas, con ese combustible, sean lo más eficientes posibles, que estén certificadas por generar ‘residuo cero’ y maximizar la rentabilidad económica, que no hay que perderla de vista en ningún momento”.



Por último, Federico Ruiz ha querido destacar lo interesante del curso en el que ha formad parte como ponente y por partida doble al exponer la experiencia propia de su empresa y participar en la vinculación de las tecnologías CAUC a la economía circular: “Me parece muy interesante, porque aúna muchos actores implicados en un tema clave, que es el carbono almacenado en la biomasa, que hay asociada a la actividad agraria de la provincia, en los invernaderos, y que no tienen aprovechamiento pleno ni desde el punto de vista energético ni desde otros puntos de vista, como pueden ser el uso como combustible, o como fertilizante”. Así, “lo que se aúnan son actores que están desarrollando tecnologías que apuntan al aprovechamiento de ese carbono, y lo que aporta ENCE es el conocimiento y la voluntad de hacer un aprovechamiento energético eficiente del mismo”. No se ha quedado en eso, sino que ha añadido que “hay otras oportunidades de que ese carbona, antes de pasar a la atmósfera, pueda volver al invernadero, para por ejemplo hacer una fertilización carbónica que aumente la productividad y la eficiencia de los sistemas de producción de los invernaderos, para que, antes de volver a la atmósfera, insisto, contribuya todavía más y pueda aumentar la rentabilidad del sector”.