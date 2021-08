Almería Aviso naranja en Almería este lunes por altas temperaturas domingo 15 de agosto de 2021 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alerta se extiende por toda Andalucía aunque baja la intensidad





La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este lunes aviso naranja en todas las provincias andaluzas por altas temperaturas en las que se espera alcanzar hasta 43 grados centígrados, tras tres días consecutivos con aviso rojo en la comunidad.



Según detalla la Aemet en su página web, este lunes se esperan altas temperaturas con aviso naranja que se activará desde las 13,00 a las 21,00 horas.



Concretamente, las zonas afectadas de las provincias son en Huelva, el litoral, Andévalo y Condado con hasta 40 grados; Sevilla la zona de la campiña, sierra norte y sur con hasta 43 grados; y Cádiz en la campiña y Grazalema con hasta 43 grados.



En Almería, se esperan hasta 40 grados en el valle del Almanzora y Los Vélez; en Córdoba se estiman hasta 43 grados en Sierra y Pedroches, la campiña y la subbética; y en Granada en la cuenca del Genil, Guadix y Baza hasta 43 grados.



Por último, en Jaén está activado el aviso naranja en el valle del Gudalquivir, Morena y Condado y Cazorla y Segura por hasta 43 grados; y en Málaga, en Antequera y Ronda se esperan hasta 42 grados. Todas las alertas están calificadas como "riesgo importante".



Emergencias 112 Andalucía facilita una serie de recomendaciones para evitar riesgos que pueden conllevar las altas temperaturas. En estos días de calor hay que prestar una especial atención a personas mayores, bebés y enfermos crónicos, ya que son los colectivos más vulnerables. Para ellos y para todos, el consumo de agua debe ser periódico, cada dos horas como máximo, incluso aunque no tengamos sensación de sed. En cuanto a la alimentación, lo más adecuado es tomar frutas, verduras frescas, sopas frías y gazpacho, y se evitarán las bebidas alcohólicas.



En casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y encender el ventilador o el aire acondicionado, y si no se dispone de ellos permanecer en las estancias más frescas de la casa.



Si se va a salir a la calle, se debe evitar hacerlo en las horas de mayor calor y usar sombrero, gorra y gafas de sol para protegernos del calor, así como protección solar para la piel. No se debe practicar deporte en las horas centrales del día, es preferible hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la noche.



Vestir con ropas claras y con tejidos ligeros es lo más recomendable en estos calurosos días. Hay que llevar siempre una botella de agua para hidratarse, algo que no debe faltar tampoco en los desplazamientos en coche. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

