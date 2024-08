Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¡Ay, Aguirre, Aguirre! Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por viernes 02 de agosto de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayer les prometí que me olvidaría de los políticos, pero es que lo de Aguirre, Jesús, para los amigos, es algo de lo que no he podido pasar Y bien que lo siento. Estuvo al frente de la sanidad andaluza en la primera de Juanma Moreno, aquella que le regaló Vox, con el que no querían hablar ni Moreno ni Marín, pero que aceptaron sus votos como un mal menor. ¡Joder, mal menor! estar en el machito, tener asegurado el señor Moreno un sueldo vitalicio hasta que se muera y al bueno de Marín y sus amigos buenos puestos de trabajo mientras mande el malagueño. El señor Aguirre, del que dijeron entre el sector sanitario del Pp que no había cambiado nada de lo que hicieron los socialistas, incluidos nombramientos de dirigentes que mantuvo no sé sabe muy bien por qué, nos acaba de ofrecer una perla de las que no tienen precio. Desde ese púlpito que es la presidencia del parlamento en el convento donde se reúnen los diputados andaluces, no se le ocurrió otra cosa al buen señor, que decir: “Hay diputados que les cuesta llegar a final de mes”. Y el hombre esa noche durmió como un lirón, no necesitó una adormidera, no contó ovejitas luceras, y su esposa feliz al ver lo bien que dormía su marido. Lo veía tranquilo, sosegado, con una respiración reposada, vamos como si tuviera cinco años y en sueños lo estuvieran visitando los angelitos del cielo. Qué feliz soy, se dijo ella, su esposa, viendo el dormir a pierna suelta de su hombre. Lo que no aclaró el bueno de don Javier, es el motivo por el qué “a algunos diputados les cuesta llegar a final de mes”. Ya que el hombre no dio argumentos, vayan algunos por nuestra parte: Puede ser por culpa de las máquinas tragaperras, son tan sexis las puñeteras. También puede ser diputado de día y por las noches buscar los ratos de relax que se dan y se toman. Lo podía pensar don Javier. No es de extrañar que alguno pueda llevar incluso una doble vida, y claro, dos vidas necesitan dos sueldos. Podría seguir exponiendo causas nobles por las que algún diputado en el parlamento de Andalucía tenga problemillas económicos para llegar a final de mes, pero ustedes tienen una gran imaginación y no les hace falta mi apoyo, lo pueden hacer solitos. ¿Por qué el señor Aguirre dice esto desde su alta tribuna del convento, donde ejerce de prior, da voz y la quita, regaña o halaga a los señores diputados, pero siempre con la flema de ser un hombre de bien, mayor, que ha visto casi todo en la vida y que viene de vuelta? Muy sencillo: quiere el hombre subir las dietas que cobran sus señorías. En su argumentación, manifiesta que no se suben desde el 2017, y que la vida se ha ido por las nubes, ha subido la vivienda, los hoteles, los viajes, los taxis, los cafés, las comidas, el vino y los cubatas. Estos los que más han subido. Y en esta situación los pobres diputados no pueden llegar, o les cuesta trabajo, ir desahogados hasta el treinta de cada mes. A los vecinos, según Aguirre, no les ha debido subir la vida, solo lo han hecho los impuestos para que los políticos vivan mejor. No son más…, porque no pueden. Y que los sigamos votando. Somos carajotes, y nos merecemos a estos inútiles que tenemos en el parlamento, por muy bien que duerman y hagan felices a sus señoras. Y perdonen que haya roto mi promesa de no hablar en agosto de políticos. Juan Torrijos Arribas Periodista 191 artículos Todos los firmantes