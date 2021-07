Capital Ayudas de 60.000 euros para taxis adaptados a personas con movilidad reducida martes 20 de julio de 2021 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento aprueba la licitación de los servicios de mantenimiento de dependencias municipales con los que atender necesidades y corregir los deterioros más demandados que se presentan en sus instalaciones





La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria anual para 2021 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a profesionales del taxi, por los mayores gastos de adquisición y adaptación de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. El importe de la convocatoria asciende a la cantidad de 60.000 euros. Esta cuantía viene a contribuir a la financiación de los gastos derivados de la amortización de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.



La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha explicado que con esta medida, además de seguir ayudando al sector del Taxi en la ciudad, insiste en el compromiso municipal para hacer de Almería una ciudad “más accesible para todos”. En este sentido, ha referido el aumento exponencial que en los últimos años se ha producido en el número de taxis adaptados. “El servicio de taxis en Almería ha pasado de dos vehículos a dieciséis totalmente adaptados a personas con movilidad reducida, por encima de la exigencia normativa del 5% sobre la existencia de una flota mínima de taxis para discapacitados o para personas con movilidad reducida”, ha explicado.



Una medida esta que viene a sumarse, además, a la ayuda directa al sector de 500 euros a cada una de las 284 licencias de taxi con las que cuenta la ciudad, anunciada por el alcalde en apoyo a situación derivada de la crisis sanitaria de la COVID.



La propuesta aprobada ayer incluye remitir y registrar la convocatoria y el extracto de la misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda (BDNS). El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá “al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la convocatoria remitida por la BDNS.





Mantenimiento dependencias municipales

En rueda de prensa, Vázquez ha informado también de la aprobación, ayer, del expediente de contratación de los servicios de mantenimiento de dependencias municipales, con un presupuesto base de licitación de 42.229 euros.



El contrato, que tendrá vigencia hasta final de año, una vez sea adjudicado, pretende “cubrir aquellas necesidades de conservación y mantenimiento óptimo, en cuanto a funcionamiento, confort y de estética, que pudieran surgir en las diferentes dependencias municipales, así como corregir los deterioros más demandados que se presentan”.



El contenido de los trabajos básicos que se pretende atender con este contrato de mantenimiento refiere tareas relativas a pintura, fontanería, carpintería, cerrajería y albañilería.



Se justifica su contratación "una pronta capacidad de respuesta" en estos trabajos de mantenimiento, así como una mayor "agilidad" a la hora de resolver eventuales daños producidos fortuitamente y su reparación "inmediata", ha relatado Vázquez, reconociendo que muchos muchos de estos servicios "no pueden ser realizados por personal municipal, al carecer de algunos de los medios auxiliares, materiales y personales".

