Almería Ampliar Ayudas del IAAP para la formación de sus empleados públicos domingo 24 de septiembre de 2023 , 11:52h El organismo dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha destinado más de 3,3 millones de euros a estas subvenciones Una treintena de entidades locales han recibido este año ayudas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales, con un presupuesto total de 3.377.004,59 euros. Las ayudas, dirigidas a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios, o federaciones de municipios como la FAMP, se han distribuido en régimen de concurrencia competitiva. Para su reparto se han tenido en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas de las entidades locales y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior. Las acciones formativas que desarrollen las entidades locales pueden ser presenciales o telemáticas y generales o de especial complejidad. Éstas deben estar dirigidas a personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que, en el desarrollo de su actividad profesional, requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios. Las administraciones beneficiarias recibirán al menos el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada, para que puedan organizar las actividades formativas, y otro 25% al inicio de las mismas. El resto se abonará una vez terminadas y justificadas. Por provincias, Granada, con nueve, es la que tiene más entidades beneficiarias: los ayuntamientos de la capital y de Loja, la Diputación provincial, las mancomunidades de la Alpujarra granadina, Ribera del Genil, Huéscar, Alhama de Granada y la Costa Tropical, así como el Consorcio para el desarrollo de la Vega de Sierra Elvira. Le sigue Huelva, con cinco: los consistorios de Almonte, Palos de la Frontera y Punta Umbría, la Diputación y la Mancomunidad de Islantilla. En Málaga han recibido estas subvenciones los ayuntamientos de la capital, de Alhaurín de la Torre y de Alhaurín el Grande, así como la Diputación provincial; en Almería se han beneficiado la Diputación y el Ayuntamiento de El Ejido; mientras que en Jaén, la ha percibido la Diputación. En Cádiz, Córdoba y Sevilla son beneficiarias las tres diputaciones provinciales. Además, en el caso de Cádiz las han obtenido las Mancomunidades de La Janda y la Bahía de Cádiz; en Córdoba, los ayuntamientos de la capital y de Lucena; y en Sevilla los municipios de Coria del Río y Dos Hermanas. Además, se han concedido 844.251,15 euros a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias (FAMP). Con estas subvenciones, la Junta demuestra su compromiso con la formación de los empleados públicos, ya que son la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, el Gobierno andaluz colabora con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales. Asimismo, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha organizado esta misma semana en Málaga una jornada de formación para cargos electos y directivos profesionales de entidades locales de Andalucía Oriental. En ellas, responsables políticos y técnicos municipales han abordado materias relacionadas con la organización y funcionamiento de las entidades locales, novedades legislativas que les afectan, el régimen jurídico local o la elaboración de presupuestos. Estas mismas jornadas, se celebrarán próximamente en Sevilla para munícipes de Andalucía Occidental.

