Capital Ayudas para rehabilitar edificios que hayan sufrido derrumbes viernes 06 de mayo de 2022 , 17:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo, Ana Martínez, traslada a los grupos políticos la voluntad para consensuar modificar las bases de concesión de ayudas, respondiendo así a necesidades concretas como ha sucedido en El Tagarete La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy la modificación de las bases de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de edificios, en su próxima convocatoria, para que de forma preferente estas ayudas recaigan en aquellos inmuebles que hayan sufrido derrumbe. “Somos conscientes de que una parte importante del parque de edificios de nuestra ciudad cuenta con numerosas deficiencias y, por ello, queremos poner nuestro granito de arena convocando ayudas municipales para colaborar con los propietarios, de manera particular, en la seguridad y la rehabilitación de sus viviendas”, ha indicado la edil. De esta manera, el Ayuntamiento pretende responder a las necesidades que se vienen advirtiendo, en cuando a la conservación y mantenimiento de edificios, como así se ha evidenciado en los últimos casos ocurridos en el barrio de El Tagarete, donde el colapso de los forjados de dos edificios, en la calle Ferrocarril y la calla Crucero, ha obligado al desalojo y precinto de ambos inmuebles, evidenciando estos problemas constructivos y estructurales consecuencia de su antigüedad o falta de mantenimiento. Un anuncio que la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha trasladado a los diferentes grupos de la oposición con ocasión de la convocatoria, hoy, del Consejo de Gerencia, en cuyo seno ya se han abordado, desde el debate, la aportación de sugerencias y el consenso, cambios sustanciales en el contenido de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación, cuyo objetivo principal radica en la concesión de ayudas que permitan la rehabilitación de inmuebles y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las edificaciones, entre otras cuestiones. “Tomando como marco esta Ordenanza, queremos dar un paso más respecto al tipo de ayuda que desde el Ayuntamiento se viene concediendo, acompañada de la necesaria dotación presupuestaria, a la obligación que corresponde, tanto a particulares como a comunidades de propietarios, en la conservación y mantenimiento de los edificios”, ha subrayado Martínez Labella. En este punto, ha recordado que “durante la vigencia de esta Ordenanza han sido varias los cambios que se han introducido en respuesta a criterios objetivos y necesidades que se han ido planteando en materia de conservación y rehabilitación de edificios, así como en la promoción de actuaciones sobre viviendas y edificios residenciales, bien para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad, mejorar las condiciones de accesibilidad o su adecuación funcional y estructural, aspecto este último en el que vamos a incidir de manera principal en las bases de la nueva convocatoria en la que ya estamos trabajando”, ha apuntado. En este sentido, ha referido que “estando ya en vías de resolución la convocatoria de 2021, con un presupuesto total de 800.000 euros, tres líneas de actuación para este programa y 120 solicitudes presentadas, nuestra intención es sacar inmediatamente la nueva convocatoria, sobre la que ya estamos trabajando a nivel técnico, adecuada esta a las nuevas necesidades que se vienen demandando en esta materia”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

