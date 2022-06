ANDALUCÍA Ayudas por 12,6M€ para reducir pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo destaca que el Gobierno andaluz trabaja para aprovechar cada gota de este “recurso escaso” en Andalucía La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha convocado ayudas por valor de 12,6 millones de euros para 2022-2023 dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes para la realización de actuaciones de mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas en sus redes. Los interesados en acogerse a esta línea de subvenciones pueden presentar la solicitud hasta las 17.00 horas del 25 de julio de 2022. La consejera en funciones de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado que la puesta en marcha de acciones de este tipo “completa la importante inversión realizada por la Junta de Andalucía durante los últimos tres años en materia de agua”. Asimismo, la representante del Ejecutivo andaluz ha recordado el histórico déficit hídrico de esta comunidad autónoma, que “ha llevado al Gobierno de Juanma Moreno a impulsar importantes obras de infraestructura”, y ha recalcado la trascendencia de las ayudas que pone ahora la Consejería a disposición de los ayuntamientos, ya que el agua es un “recurso escaso” y es preciso “avanzar en la optimización de su consumo”. “Estas ayudas que respaldan actuaciones dirigidas a evitar fugas y mejorar el abastecimiento en los pequeños municipios son un punto y seguido en lo realizado en la legislatura que acaba de terminar,” ha recordado Carmen Crespo, que ha recordado que “los 1.500 millones movilizados en estos tres años han permitido desbloquear proyectos que Andalucía necesitaba en el ámbito del abastecimiento y la depuración de aguas”. “La próxima legislatura será la del agua”, ha subrayado la consejera, apuntando que “esta política será clave para continuar con la Revolución Verde puesta en marcha por el Gobierno andaluz”. La titular en materia del ramo se ha referido también a la colaboración entre administraciones, ya que “estas ayudas se destinan a pequeños y medianos ayuntamientos que registran fugas en sus redes de abastecimiento o que necesitan mejoras”. A modo de con conclusión, Carmen Crespo ha recalcado que “desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha numerosas iniciativas en estos últimos años, pero el ámbito hídrico es una cuestión que necesita de la implicación de toda la sociedad para encontrar las mejores soluciones”. Ayudas de hasta 500.000 euros La convocatoria de subvenciones publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se destinan a un doble fin: la reducción de pérdidas de los sistemas de abastecimiento, por un lado; y el aumento de la garantía de suministro, por otro. En ambos casos las actuaciones contemplan mejoras en las redes de distribución, la reparación y mejora de los depósitos e instalaciones de potabilización y las nuevas instalaciones en los sistemas de abastecimiento. Cada ayuntamiento podrá presentar una única solicitud de ayudas que, como máximo, podrá ascender a 500.000 euros. En cuanto a la cuantía mínima por intervención, se establece una cantidad de 40.000 euros. Estos incentivos están financiados al 80% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el que se enmarca esta convocatoria de ayudas que gestiona la Consejería de Desarrollo Sostenible en la Comunidad Autónoma andaluza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

