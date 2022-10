Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Ayuntamiento de El Ejido y la Junta reclaman elevar la categoría del partido judicial facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reunión de trabajo entre el alcalde y la delegada de Justicia noticiasdealmería.com Francisco Góngora, al igual que Carmen Navarro, ha insistido en “la necesidad de exigir al Gobierno la elevación de categoría del Partido Judicial de El Ejido puesto que se encuentra en una situación muy complicada desde hace años, tanto por el elevadísimo número de asuntos instruidos como por su complejidad, lo que incrementa la carga de trabajo y dificulta a los jueces actuar con agilidad, con expedientes que duran años y que pasan hasta por distintos jueces”. Igualmente han compartido “la conveniencia de la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en El Ejido y descongestionar la carga de trabajo en este ámbito en la Comarca de Poniente” ha apuntado la delegada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

