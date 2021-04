Capital Ayuntamiento, Diputación y Junta hacen una valoración positiva en el ecuador de la Feria del Libro viernes 30 de abril de 2021 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto con los responsables de Cultura de las tres administraciones, Diego Cruz, Manuel Guzmán y Eloísa Cabrera, la ha visitado esta mañana La Feria del Libro de Almería ha alcanzado este viernes, 30 de abril, el ecuador de su nueva edición. Una jornada que se ha caracterizado en la mañana por un ambiente más juvenil e infantil, al ser un día no lectivo, y que ha contado con la visita institucional del alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado de los responsables de las áreas de Cultura del propio Ayuntamiento, Diego Cruz, de la Diputación Provincial, Manuel Guzmán, y de la delegación provincial de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, además del director de la Feria, Manuel García Iborra. La visita institucional ha servido, por un lado, para demostrar la buena sintonía existente entre todas las administraciones para hacer crecer la Feria del Libro y, también, para hacer un pequeño balance ahora que se encara la segunda parte del evento, recorriendo los 26 expositores que se sitúan en el tramo final del Paseo de Almería, además de contar con otras tres salas de presentaciones, en el patio de los naranjos de la Junta de Andalucía, el Patio de Luces de Diputación Provincial y el Centro Fundación Unicaja. El alcalde ha afirmado que “la pandemia nos ha quitado muchas cosas y entre otras nos quitó la Feria del Libro del año pasado, una de las fechas más señaladas en el calendario cultural de la ciudad de Almería y de toda la provincia, y ahora estamos felices porque la Feria del Libro ha vuelto con un aspecto totalmente renovado, con más stands de los que tenía hace dos años, con una nueva ubicación que creo que ha sido todo un acierto y al que sumamos más espacios para presentaciones”. Un crecimiento por el que ha expresado su “agradecimiento a las administraciones que han decidido sumarse a la iniciativa cultural del Ayuntamiento. Hemos puesto mucho cariño para que sea un éxito pero con acompañantes como ello todo es más fácil”. Sobre la programación, Fernández-Pacheco ha considerado que “la oferta cultural que se les plantea a los almerienses es ambiciosa y digna de una gran capital de provincia. Toda esa batería de presentaciones de libros, de cuentacuentos, editoriales, escritores, librerías y todo ese sector se ha coordinado con el trabajo de su director. Solo me queda invitar a los almerienses que todavía no lo hayan hecho que se acerquen al Paseo y que disfruten de todas las propuestas, adaptadas a cualquier edad y de manera segura y todo ello ayudará a revitalizar el centro de la ciudad, llenándola de Cultura e historias maravillosas que es de lo que se trata”. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha felicitado al alcalde y al concejal de Cultura “por la valentía que han tenido en organizar la primera Feria del Libro de capital de provincia en toda Andalucía, demostrando que la cultura es segura si se siguen las recomendaciones de la autoridad sanitaria”. Del mismo modo, ha asegurado que “es el mejor homenaje que podíamos hacer a la industria cultural y a los creadores, la unión de las administraciones ha sido fundamental para el regreso de la Feria. Ellos nos han entretenido y nos han alegrado durante todo este tiempo. Los libreros, los autores y las editoriales van a seguir contando con nuestro apoyo”. Por su parte, la delegada de Cultura, Eloísa Cabrera, se ha sumado al buen balance, asegurando que “solo podemos felicitar al Ayuntamiento de Almería y al director de la Feria por el magnífico trabajo que han desarrollado para hacer realidad esta Feria del Libro de Almería, que es la primera gran feria que se celebra en Andalucía este año. Algo muy destacable que pone en valor la Cultura y la Cultura Segura en unos momentos complicados en los que el libro nos ha servido a todos para llevar mejor estos tiempos. Es un gran proyecto que no solo hace ciudad son que hace Almería y ya hasta tenemos ideas para el próximo año”, ha concluido. Sábado, 1 de mayo Mañana sábado, 1 de mayo, se vivirá uno de los días con mayor actividad dentro de la Feria. Las actividades comenzarán a las 11.00 horas, con una visita guiada teatralizada a la Biblioteca Central, con José María Artero, Carmen de Burgos y Guillermo Langle. A la misma hora, Sol Ruiz mantendrá un encuentro en la carpa de actividades, lugar que también contará con cuentacuentos y firma de Inmaculada Muñoz, en un acto del Centro Andaluz de las Letras. A las 12.00, Santiago Real Gómez y Fernando Carmona Arana presentarán ‘La música en la Catedral de Almería: El Libro del Coro nº 35 del IEA. La actividad será en el Patio de Luces de Diputación Provincial y contará con la actuación musical del emsemble de música renacentista y medieval Anónimo IV. La sesión de mañana también tendrá más música, con el libro ‘Camino Soria’ del baterista de Gabinete Caligari, Edi Clavo, en este caso en el Centro Fundación Unicaja a las 12.30 horas. La carpa de actividades contará con Jesús Alonso presentando ‘Extirpaciones. Mecánica de resacas’ a las 13.00 horas, también con actuación musical en este caso a cargo de Antonio Guillén. Por la tarde, tres grandes nombres para las 17.00 horas. La carpa de actividades contará con la presentación y firma de ‘Sotavento’ y ‘Dímelo’, de Rebeca Stones y Mercedes Ron, respectivamente. Por su parte, la caseta de firmas del Paseo de Almería tendrá a Melani García, ganadora de la Voz Kids y participante en Eurovisión Junior, presentando ‘La llave de los ajolotes’. El Centro Fundación Unicaja recibirá por la tarde, a las 17.30 horas, el primer acto de la Facultad de Poesía José Ángel Valente tras el confinamiento, con lectura y firma de Elena Medel. Una hora más tarde, a las 18.30 horas, será el turno de ‘Trigo Limpio’, con el premio Biblioteca Breve, Juan Manuel Gil, en una mesa redonda junto a José Luis López Bretones. Por último, la carpa de actividades tendrá a las 18.00 horas el cuentacuentos de Rafa Ordóñez con el Centro Andaluz de las Letras y, a las 19.00 horas la presentación y firma de 'Lo que nos mueve. Palabra de Posidonia', de Letras de Esparto.

