Capital Ampliar Ayuntamiento pide a la Junta 115 piezas para el Mesón Gitano lunes 26 de septiembre de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se pretende abrir en el primer trimestre de 2023 El Ayuntamiento de Almería ha solicitado a la Junta de Andalucía la cesión de las 115 piezas que ha seleccionado para su exposición en el Mesón Gitano conforme al proyecto de musealización para este espacio ubicado a los pies del Conjunto Monumental de La Alcazaba de entre las encontradas durante las catas arqueológicas con las que se llenaron cerca de 600 cajas que se custodian en el Museo Arqueológico de cara a que el centro expositivo pueda abrir sus puertas en el primer trimestre de 2023. En rueda de prensa, Martínez Labella ha explicado que el pasado 4 de agosto se formalizó una petición para poder exponer en el Mesón Gitano algunas muestras significativas de azulejos, capiteles, tinajas, vasos, cazuelas o alfileres con los que reflejar la vida en el poblado andalusí, de entre los siglos XI y XIII, junto con las 17 casas cueva encontrados en el subsuelo. La edil ha detallado que se ha dado contestación este lunes a un nuevo requerimiento al respecto efectuado desde la Delegación Territorial de Cultura, si bien de forma paralela la junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería ya ha aprobado un gasto 6.534 euros para contratar a una empresa especializadas que se encargará de hacer la 'mudanza' de dichas piezas. "Las tareas que deberá ejecutar esta empresa, de acuerdo al contrato será las de embalaje, traslado dentro de la ciudad de Almería, desembalaje y colocación de las piezas que en las instalaciones del Mesón Gitano quedarán expuestas", ha explicado Martínez Labella quien ha detallado que estas, tareas que deberán realizarse en un máximo de cinco días hábiles, dentro del último trimestre del presente año 2022. Las piezas seleccionadas en los fondos del Museo Arqueológico deberán, no obstante, ser restauradas antes de su exposición al público conforme al proyecto de musealización, ya que desde la Junta han atesorado los elementos encontrados sin que hayan sido tratados. "Parece que vamos viendo la luz al final del túnel", ha afirmado la portavoz municipal, quien ha reconocido el proceso "sumamente complejo" del que se depende "de segundas y terceras personas" de cara a la apertura el Mesón Gitano, cuya apertura inicialmente estaba prevista para el verano de 2021 tras unas obras que comenzaron en 2013. Los trabajos sobre el inmueble finalizaron en agosto de 2018 con la adaptación del interior del edificio de dos plantas que acoge una sala multiusos, una sala de talleres y en la que se incluirá una oficina de turismo y el museo, que tiene como protagonista el poblado y los restos hallados durante la excavación arqueológica que dejó al descubierto un yacimiento del siglo XII. El inmueble, que cuenta una superficie total construida de 573 metros cuadrados, tiene varias salas de uso polivalente en su primera planta, mientras que la segunda fue concebida fundamentalmente para la protección, conservación y divulgación del yacimiento arqueológico, datado de los siglos XII y XIII, que ocupa aproximadamente una superficie de 1.000 metros cuadrados. La musealización a cargo de Patrimonio Inteligente prevé la incorporación de tecnología de realidad aumentada para explicar cómo era la vida cotidiana entre los siglos XI y XIII del barrio, del que se conservan a través del recinto 17 viviendas, viales y abundante cultura material. El documento original propone un plan museográfico para dotar al recinto municipal de diferentes elementos que abarcan once paneles gráficos, la instalación de telas y vinilos con ilustraciones arqueológicas para dar continuidad a la ciudad medieval, expositores con restos arqueológicos y elementos tecnológicos como una mesa multitáctil, un videowall con maqueta para representar la Almería almohade o el desarrollo de una 'app' con la que recrear el espacio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

