Capital Ayuntamiento y ALMUR facilitan a 25 empresas con menos de 30 trabajadores un plan de igualdad viernes 14 de enero de 2022 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, entrega distintivos a 8 empresas que en 2021 han apostado por la igualdad para “un desarrollo más inclusivo y justo” en el marco de una iniciativa de Almur apoyada por el Consistorio Un total de 25 empresas almerienses de menos de 30 trabajadores cuentan a día de hoy con un plan de igualdad gracias a la puesta en marcha del programa ‘Almería Igualdad. Plan empresas -30T’ impulsado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería (Almur) y que cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Ocho de ellas han recibido este viernes el distintivo que les acredita como emrpesas que apuestan por la igualdad de cara a lograr “un desarrollo más inclusivo y justo”. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido el encargado, junto a la presidenta de Almur, Amalia Salvador, de entregar los distintivos en el marco de un acto celebrado en el salón de actos del Museo de la Guitarra y en el que el alcalde ha puesto en valor cómo el Ayuntamiento apoyo desde el inicio la que en 2019 fue “una accion valiente y novedosa” de Almur, dispuesta a apoyar a las empresas de menos de 30 trabajadores que, sin obligación legal de contar con un plan de igualdad, sí querían disponer de una hoja de ruta que hiciera más fácil conjugar la conciliación y la igualdad no sólo de forma interna, entre sus trabajadores, sino también de cara al exterior, a la relación que mantienen con sus clientes y otras empresas. Distintivos 2021 “Creemos en la igualdad”, ha subrayado el alcalde durante un acto en el que se han entregado distintivos por sus correspondientes planes de igualdad a Alianza & Interim, SL (Rocío García Baeza), Innova Humana, SL (Lucía Gómez), Centro de Gestión y Administración de Empresas, SL (Rosario Alarcón), Cáritas Koopera Almería, S Coop.A. (Luis Flores), Instituto Andaluz de Estudios Empresariales, SL (Ana Sánchez), Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios, SL (María Salmerón), Almerimatik, SA (Fernando Trigueros) y Active Global English House (María del Carmen Vargas). Y es que, tanto el regidor como la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han trabajado de la mano de Almur y de su presidenta para poner en valor la igualdad que “no sólo es una cuestión legal, sino también, una cuestión de actitud”. Estas ocho empresas vienen a sumarse a las otras 17 que desde la puesta en marcha del programa de colaboración entre Ayuntamiento y Almur, en 2019, cuentan con un plan de igualdad del que, están convencidas, “no sólo mejora la dinámica interna de las empresas, sino que favorece su efectividad y competencia”. Y eso que no siempre ha sido fácil elaborar estos planes de igualdad, ha reconocido Amalia Salvador, que se ha mostrado a favor de la reducción de los trámites burocráticos, más aún en un año (el pasado) en el que la legislación y la normativa sobre igualdad “ha cambiado incluso hasta en tres ocasiones”. Lejos de echarse hacia atrás, “y gracias siempre a la colaboración del Ayuntamiento, se ha logrado el objetivo”. Apoyo también para 2022 “Nos hemos sentido, desde el inicio, amparadas por el Ayuntamiento de Almería en esta iniciativa que se puso sobre la mesa en 2019 y desde el primer momento obtuvo el respaldo del alcalde”, ha dicho Salvador. Por su parte, Fernández-Pacheco ha agradecido a Almur su empeño y felicitado a las empresas que, “grandes” aun con menos de 30 trabajadores, han apostado por su plan de igualdad. Una apuesta con la que el Ayuntamiento respaldará también en 2022. No en vano, el Presupuesto municipal recientemente aprobado incluye, una vez más, una partida nominativa para Almur. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.