Capital Ayuntamiento y Almur organizan dos jornadas formativas online miércoles 12 de mayo de 2021 , 20:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado su satisfacción con estos 'webinar' que se desarrollarán el 18 y 25 de mayo, fruto de un convenio de colaboración



El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería (ALMUR) han presentado este miércoles las jornadas formativas ‘Crisis COVID-19: Medidas para salvar nuestras empresas’, que se celebrarán de manera telemática los días 18 y 25 de mayo, con el objetivo de ofrecer asesoramiento a las empresarias y emprendedoras de la provincia.



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy contentos de que el convenio que firmamos hace algunas semanas con Almur dé sus frutos en forma de estas jornadas que vienen a dar respuesta a las necesidades actuales del colectivo, que han visto como la crisis del coronavirus se lo ha puesto un poco más difícil”.



Por su parte, la presidenta de Almur, Amalia Salvador, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento, “siempre abierto a colaborar”. Asimismo, ha explicado que estas jornadas están destinadas a las más de cien asociadas de Almur, pero también “a todas las mujeres, en general, incluso estudiantes, y que queremos mostrarles que en el empresariado femenino hay una puerta abierta”, ha señalado, extendiendo la invitación también a los hombres.





Dos jornadas

El primer 'webinar' tendrá lugar el próximo martes 18 de mayo, a las 12 horas. A cargo de Lidia Polo y bajo el título ‘Cómo incorporar la venta on line y el comercio electrónico a mi negocio’, se ofrecerán soluciones tecnológicas a las participantes.



Ya el 25 de mayo, también a las 12 horas, se celebra la segunda jornada. Las responsables de impartirla serán María Salmerón y Guadalupe Esteban, en la que abordarán la legislación actual y todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias, fiscales y laborales.



Todos los detalles del programa se pueden consultar en la web de Almur, www. almur.es. Los interesado ya se pueden inscribir en el siguiente enlace: http://almur.es/transparencia/almurjornadamedidascovid19.html .

Planes de igualdad

Paola Laynez ha resaltado la “estrecha relación” que el Ayuntamiento tiene con Almur, no solo con esta acción puntual, sino durante todo el año, colaborando de manera activa en el Plan Empresas -30T. “El Ayuntamiento de Almería mantiene desde 2018 un convenio de colaboración con la asociación para implantar planes de igualdad en las empresas con menos de 30 trabajadores de la ciudad”, ha explicado Laynez, quien ha destacado que desde el inicio del mismo más de una veintena de empresas cuentan con un plan de igualdad.



La presidenta de Almur también ha resaltado esta colaboración en materia de igualdad y ha recordado que “seguimos desarrollando los planes de igualdad”, invitando a las empresas almerienses a sumarse.



Para adherirse al Plan Empresas -30T, los interesados tienen que ponerse en contacto con Almur, llamando al 655 58 87 02 ó 950 62 10 80 o a través del correo electrónico El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería (ALMUR) han presentado este miércoles las jornadas formativas ‘Crisis COVID-19: Medidas para salvar nuestras empresas’, que se celebrarán de manera telemática los días 18 y 25 de mayo, con el objetivo de ofrecer asesoramiento a las empresarias y emprendedoras de la provincia.La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy contentos de que el convenio que firmamos hace algunas semanas con Almur dé sus frutos en forma de estas jornadas que vienen a dar respuesta a las necesidades actuales del colectivo, que han visto como la crisis del coronavirus se lo ha puesto un poco más difícil”.Por su parte, la presidenta de Almur, Amalia Salvador, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento, “siempre abierto a colaborar”. Asimismo, ha explicado que estas jornadas están destinadas a las más de cien asociadas de Almur, pero también “a todas las mujeres, en general, incluso estudiantes, y que queremos mostrarles que en el empresariado femenino hay una puerta abierta”, ha señalado, extendiendo la invitación también a los hombres.El primer 'webinar' tendrá lugar el próximo martes 18 de mayo, a las 12 horas. A cargo de Lidia Polo y bajo el título ‘Cómo incorporar la venta on line y el comercio electrónico a mi negocio’, se ofrecerán soluciones tecnológicas a las participantes.Ya el 25 de mayo, también a las 12 horas, se celebra la segunda jornada. Las responsables de impartirla serán María Salmerón y Guadalupe Esteban, en la que abordarán la legislación actual y todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias, fiscales y laborales.Todos los detalles del programa se pueden consultar en la web de Almur, www. almur.es. Los interesado ya se pueden inscribir en el siguiente enlace: http://almur.es/transparencia/almurjornadamedidascovid19.html .Paola Laynez ha resaltado la “estrecha relación” que el Ayuntamiento tiene con Almur, no solo con esta acción puntual, sino durante todo el año, colaborando de manera activa en el Plan Empresas -30T. “El Ayuntamiento de Almería mantiene desde 2018 un convenio de colaboración con la asociación para implantar planes de igualdad en las empresas con menos de 30 trabajadores de la ciudad”, ha explicado Laynez, quien ha destacado que desde el inicio del mismo más de una veintena de empresas cuentan con un plan de igualdad.La presidenta de Almur también ha resaltado esta colaboración en materia de igualdad y ha recordado que “seguimos desarrollando los planes de igualdad”, invitando a las empresas almerienses a sumarse.Para adherirse al Plan Empresas -30T, los interesados tienen que ponerse en contacto con Almur, llamando al 655 58 87 02 ó 950 62 10 80 o a través del correo electrónico [email protected] Dirigido a empresas de la ciudad de Almería con menos de 30 trabajadores y trabajadoras en su plantilla, el objetivo es que estas empresas implanten un Plan de Igualdad de Oportunidades, que pueda suponer un factor determinante en su crecimiento y desarrollo; y para ello pone a su disposición un servicio gratuito y personalizado de información, asesoramiento, elaboración y seguimiento de dichos planes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.