Almería Ayuntamiento y Diputación animan a comprar el calendario 'ANDA de Colores' miércoles 17 de noviembre de 2021 , 07:31h Ayuda a financiar terapias para niños con discapacidad

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a los almerienses a comprar el calendario ‘ANDA de Colores’ para contribuir a financiar las terapias de rehabilitación de niños con necesidades especiales. Así lo ha apuntado en la Gala anual de ANDA que, en un Auditorio Municipal Maestro Padilla lleno, ha servido de escaparate de que “la vida se abre paso siempre a pesar de todas las dificultades”. “Comprando el calendario de ANDA, los almerienses estaremos más cerca de algo tan complicado de decir, pero tan fácil de entender, como es hacer lo que debe hacerse”, ha asegurado Fernández-Pacheco, que ve en este calendario la confirmación de que “no hay barreras que no puedan ser superadas”. Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el primer edil ha mostrado su orgullo por vivir en una ciudad, Almería, “llena de gente maravillosa que ha conseguido tejer una red de solidaridad con asociaciones como ANDA que es ejemplo de inclusión e integración en toda España”. “Desde el Ayuntamiento estamos apoyando la labor de ANDA porque estamos convencidos de que cuanto más se da, más se obtiene. Y yo creo que ese es uno de los principales objetivos de la generación que está abriendo el siglo XXI: la solidaridad. Solidaridad con el que más lo necesita. Con los más débiles. Con los que tienen necesidades especiales. Con los que dependen de los demás. Lo que en el Ayuntamiento, resumimos en una línea de trabajo muy sencilla: ayudar a los que ayudan”, ha señalado. Fernández-Pacheco ha agradecido a todos los que han colaborado en este calendario “que estoy seguro de que a nuestro lado, 2022 será un gran año para Almería”. Por su parte, la vicepresidenta de ANDA, Alba Vargas, ha explicado que el calendario de este año está dedicado a los colores de los 'días internacionales de''. "Se llama ANDA de Colores porque tiene tantos colores como puede tener la diversidad", ha afirmado "con el deseo de celebrar algún día el Día de la Unión", ha señalado. Desde la Diputación Provincial de Almería, su vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha destacado la labor solidaria que realiza la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería, ANDA: "Estos calendarios son el reflejo del esfuerzo de un grupo de voluntarios por ayudar a los que más lo necesitan. Tenemos la labor conjunta de igualar oportunidades entre los almerienses y de trabajar por un futuro mejor para todos. Desde la Diputación de Almería, seguiremos apoyando al tejido asociativo de esta provincia, tan necesario para la integración de las personas en la sociedad", ha apuntado. ANDA es una asociación que nació a raíz de la inquietud y preocupación de los padres con niños con discapacidad. Una preocupación que canalizaron a través de una serie de terapias y planes de ayuda dirigidos a mejorar la salud y bienestar de sus hijos. Hoy día, la mayoría de familias socias son de la capital, aunque la asociación también asesora a otras de distintos puntos de la provincia.

En total, son cerca de un centenar las familias socias de ANDA que se benefician de terapias "de todo tipo", tienen a su disposición un gabinete de psicología, cuentan con logopedia, terapia ocupacional y asesoramiento social, laboral, además de otras actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias.

