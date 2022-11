Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Ayuntamiento y UD Almería abordan el futuro de los suelos de la futura Ciudad Deportiva miércoles 23 de noviembre de 2022 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, valora “positivamente” para la ciudad la adquisición por parte del club rojiblanco de los terrenos donde irá ubicada la Ciudad Deportiva rojiblanca Ayuntamiento de Almería y UD Almería colaborarán de manera conjunta para agilizar la tramitación necesaria que permita a la entidad rojiblanca desarrollar el proyecto de Ciudad Deportiva que pretende desarrollar en los terrenos de El Toyo II, en el término municipal de la capital, adquiridos recientemente por el propietario del club, Turki Abdul Muhsen A. Alalshiki. Así se desprende del encuentro que ha mantenido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto al director general y consejero delegado de la UD Almería, Mohamed El Assy, en el que el Ayuntamiento vino a exponer los pasos necesarios para el desarrollo de los terrenos adquiridos por el club mediante el procedimiento de subasta abierto por la Junta de Andalucía. La regidora, acompañada en esta reunión de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, entiende como “importante y muy positivo para los intereses de la ciudad el paso dado por la entidad rojiblanca respecto de los planes, anunciados por la actual propiedad de la entidad, de llevar a cabo la construcción de una Ciudad Deportiva que responda a las necesidades actuales y futuras del club”. En este sentido, ha mostrado la voluntad municipal de avanzar en un diseño sobre la ordenación de ese suelo, desde los instrumentos de planeamiento oportunos, pudiéndose abordar, como primer paso, el proyecto de actuación que encare la construcción de la Ciudad Deportiva. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

