Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Aznar pide “concentrar el voto en el PP” para garantizar el cambio y que gobierne Feijóo

viernes 07 de julio de 2023 , 23:25h

Más de 600 nijareños han acompañado al ex presidente del Gobierno en un mitin en Campohermoso en el que también han intervenido Javier A. García, Maribel S. Torregrosa y José Francisco Garrido

El palacio de Congresos y Exposiciones de Campohermoso ha acogido hoy uno de los principales actos de campaña del Partido Popular de Almería en el que ha participado el ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, quien ha estado arropado por más de 600 almerienses que han querido escuchar su mensaje sobre la necesidad de cambio en el Gobierno de España, un cambio que se va a producir el próximo 23-J de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Para lograrlo Aznar ha pedido a los almerienses “concentrar el voto en el PP” porque según ha expuesto “hasta ahora hemos tenido un gobierno Frankenstein que ha gobernado España desde el narcisismo más inútil y la arrogancia para enfrentar, dividir y confrontar a los españoles, con el único deseo y ambición de continuar en el poder, sin proyecto y sin ideas”.

Aznar ha insistido en que “donde unos ponen división nosotros vamos a poner unidad, donde algunos ponen enfrentamiento nosotros vamos a poner tolerancia, donde unos ponen sectarismo nosotros vamos a poner moderación, y donde unos ponen inutilidad nosotros vamos a poner utilidad. Necesitamos la más amplia mayoría posible para gobernar España, no podemos malgastar ningún voto, y yo os digo agrupad todos los votos a favor del cambio, la unidad, la concordia y el progreso, todos los votos para el PP y para el único presidente posible que tiene España, Alberto Núñez Feijóo”, ha exclamado.

Durante su discurso ante los nijareños, el ex presidente del Gobierno ha remarcado que “Sánchez no tiene la más mínima posibilidad de gobierno si no es con el apoyo de los separatistas y los antiguos terroristas” y ya puede prometer lo que quiera porque no va a seguir mintiendo y engañando a los españoles.

“Si gana esta coalición en España va a haber una mutación constitucional. El precio que se ha pagado para seguir en el poder ha sido el precio de la supresión de la sedición, de la salida a la calle de los terroristas y de los golpistas. El precio que se va a pagar y se tiene acordado pagar si sigue en el gobierno la actual coalición es las consultas de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña, por eso hay que cambiar el narcisismo inútil por la competencia útil, cambiar a Sánchez por Feijóo”, ha destacado.

Aznar también ha recordado que si el próximo 23-J el PP gana las elecciones Feijóo derogará la Ley de memoria histórica y los españoles tendrán un Código Reformado donde el delito de sedición volverá a llamarse así, el delito de convocar un referéndum ilegal se denomine con ese nombre, y un país “en el que el que el que la hace la paga y no el resto de los españoles”.

Por otra parte, el ex presidente del Gobierno ha apelado a la necesidad de contar en España con un Pacto Nacional del Agua y ha criticado la derogación del Plan Hidrológico nacional por parte del Partido Socialista que lo único que ha conseguido ha sido “perder el tiempo” en esta materia.

“En una nación las cosas se comparten, el agua vertebra y hay que llevarla a los terrenos más productivos, y aquí en Almería está una de las agriculturas mejores del mundo y de Europa”, ha afirmado.

Por último ha afirmado que “tenemos que poner nuestra casa en orden para vivir mejor, prosperar, convivir, tener más oportunidades, más empleo y ser más fuertes en el exterior y eso solo se consigue con el PP y con Alberto Núñez Feijóo”.

Maribel S. Torregrosa

Por su parte, la candidata número 1 del PP al Congreso, Maribel S. Torregrosa, ha destacado que Almería es una de las provincias más pujantes de toda España y que, aunque muchos hablan del milagro almeriense, “no hay milagro que valga, a los almerienses nadie les ha regalado nada y todo lo han conseguido con esfuerzo, sudor, sacrificio y espíritu de superación”.

Torregrosa ha comenzado su intervención refiriéndose al agua, y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez niegue a esta tierra “un agua que nos da de beber y sobre todo de comer” en una provincia donde cada gota se aprovecha como en ningún otro lugar.

En este sentido se ha dirigido directamente al ex presidente del Gobierno para agradecerle todo lo que hizo durante sus ocho años de gobierno por la provincia de Almería, con el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro que posteriormente derogó Zapatero.

“El próximo 23-J los almerienses no podemos olvidar que fue el PSOE el que nos quitó el agua del trasvase del Ebro y que ahora nos niega el agua del trasvase Tajo-Segura”, ha recalcado.

Maribel S. Torregrosa también se ha referido a la agricultura de la provincia y ha remarcado ante los nijareños que “Alberto Núñez Feijóo tiene un proyecto claro para acabar con los ataques y abandono del sanchismo a los agricultores almerienses”. En este sentido ha subrayado que “Feijóo va a poner freno a la competencia desleal de terceros países y va a exigir a Europa que se cumplan los cupos”. Además, “será el mayor aliado de los agricultores almerienses utilizando el agua para unir a los españoles gracias a un Pacto Nacional del Agua dotado con 40.000 millones de euros en seis años”.

Por otra parte ha destacado que Almería es tierra de acogida y de convivencia y que necesita la inmigración, pero no la que ha promovido Sánchez, sino una inmigración ordenada, regulada, legal, que ya promovió Aznar durante sus gobiernos. “Ahí también estará el proyecto del PP y de Feijóo dando seguridad a todos los que vienen y a los que estamos”, ha subrayado.

Por último se ha referido a las personas que acompañaron a Aznar en su trayectoria política, como Juanma Moreno como presidente de NNGG de España o Alberto Núñez Feijóo al frente de Correos y del Insalud. “Hoy tenemos el mejor presidente de la Junta de Andalucía y muy pronto Feijóo se convertirá en el próximo presidente de todos los españoles, un presidente de la gestión frente al gobierno de la propanganda de Sánchez”, ha concluido.

Javier A. García

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, ha agradecido al ex presidente José María Aznar su presencia en Níjar, el municipio donde hace poco se presentaron los 103 candidatos del PP a las alcaldías con el resultado de 63 alcaldes y el 48,25% del voto del PP a la provincia, la provincia con mayor porcentaje de votos del PP de España y que hoy tiene la responsabilidad de que el 90% de los vecinos de la provincia estén gobernados bajo las siglas del PP.

En su intervención ha recordado algunos de los logros que José María Aznar consiguió al frente del Gobierno de España para la provincia de Almería: los avances en la Autovía A-7 para unir Almería con Málaga, la creación de empleo, la defensa de la agricultura como nunca antes se había hecho, la desaladora de Carboneras, el trasvase del Negratín o la terminación de la A-92.

“Te tenemos que dar las gracias porque metiste la ideología en un cajón y trabajaste por esta tierra, defendiste Almería, vertebraste el territorio y nuestra tierra fue una gran beneficiada de tus políticas en materia de agricultura y de agua con el Plan Hidrológico Nacional que posteriormente derogó el Partido Socialista”, ha explicado.

García Molina ha subrayado que frente a los grandes logros conseguidos por Aznar hoy tenemos que lamentar que los beneficiarios de las políticas del sanchismo sean los okupas, los violadores o los prófugos. Por ello ha apelado a un cambio moderado como el que se produjo con José María Aznar y como el que se ha producido con Juanma Moreno en Andalucía.

Finalmente ha señalado que “con Sánchez Almería ha sido ninguneada y por eso necesitamos un Gobierno con Feijóo que despierte el orgullo de ser españoles, que vertebre el territorio, y para ello sólo hay dos posibilidades o Sánchez o Feijóo. Por tanto, el que no quiera que gobierne el sanchismo solo tiene un alternativa política, el PP, y a todos les pido que no cojan atajos, que voten por Alberto Núñez Feijóo”.

José Francisco Garrido

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha agradecido la visita del ex presidente Aznar a Níjar, un referente político y moral, además de un gran gestor que según ha explicado “se encontró un país arruinado por el PSOE, y supo corregir, con trabajo y tesón, el rumbo, sacando a España del ostracismo hasta situarla como una de las locomotoras de Europa”.

En su intervención ha reconocido que en el poco tiempo que lleva de alcalde de la localidad se ha encontrado con “un Ayuntamiento empantanado, sobredimensionado, con servicios públicos que no funcionan, y donde estamos trabajando sin descanso para corregir ese rumbo provocado por la mala gestión tan propia del socialismo español”.

“Aquí también sabemos cómo se las gastan los socialistas cuando les toca gestionar el interés general. Nos hemos encontrado con servicios esenciales para la temporada turística de verano sin contratar; nos hemos encontrado con un millón de euros en los cajones de facturas sin consignación presupuestaria; nos hemos encontrado con servicios públicos en los que estamos gastándonos un dineral y que funcionan rematadamente mal. Y pese a todo, os digo una cosa: podéis estar tranquilos, porque una vez más, como ya ocurrió en su día con el Gobierno del Presidente Aznar, una vez más será el PP quien, con trabajo, responsabilidad y buena gestión, logre darle la vuelta a la situación y colocar a Níjar donde se merece”, ha concluido.