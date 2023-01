Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Azul Siquier’ abre un ciclo de cine del Centro Andaluz de la Fotografía lunes 23 de enero de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa ‘Pérez Siquier y el cine’ incluye dos títulos más que exploran la relación entre el autor y el séptimo arte El Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía, ambas entidades gestionadas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ponen en marcha el ciclo ‘Pérez Siquier y el cine’ un programa de tres proyecciones que aborda la relación del fotógrafo con el séptimo arte. El próximo martes 24 de enero está previsto el primer título, ‘Azul Siquier’, donde su director Felipe Vega recorre la vida del autor y aborda su contribución a la fotografía del siglo XX. Todas las proyecciones se realizarán en el Museo de Almería a las 19 horas hasta completar aforo. El ciclo ‘Pérez Siquier y el cine’ forma parte de las actividades paralelas de la exposición ‘Colección Siquier’ que exhibe el CAF con motivo del 30 aniversario del centro hasta el 9 de abril. Para su comisario, Juan María Rodríguez, Siquier encontró en las salas de cine un refugio y un alimento esencial para desarrollar la mirada ante la imposibilidad de acceder a una formación visual actualizada y completa. “En ellas, Pérez Siquier reforzó el espíritu neorrealista propio de la Europa redentora y humanista posterior a la Segunda Gran Guerra que, inicialmente y con matices, él también desplegó en La Chanca” matiza Rodríguez. ‘Azul Siquier’, de Felipe Vega (2019). Proyección 24 de enero. Felipe Vega repasa en ‘Azul Siquier’ (2019) la historia de este fotógrafo en un homenaje a su trayectoria desde sus imágenes en blanco y negro de La Chanca, hasta su etapa en color y la búsqueda incansable del azul, color onmipresente en su obra y tan característico de ella. En la cinta rinde tributo a la mirada del fotógrafo, con quien mantuvo una amistad de más de un cuarto de siglo y lo hace mostrando sin artificios la personalidad del fotógrafo y su buen hacer. ‘Alemania Año Cero’ de Roberto Rosellini (1948). Proyección 14 de febrero En la cinta, retrato de un Berlín derruido, Rossellini encarna bien los valores fotográficos que interesaban a ese primer Siquier en blanco y negro, en línea con las imágenes de los fotógrafos neorrealistas italianos que admiraba, Biasi, Gardin y, sobre todo, Mario Giacomelli. “Concretó en forma de audacia formal y perfección estética, retrato directo, sí, pero también humanidad, ironía y una gran capacidad para penetrar el interior de la realidad y revelar su esencia más fantástica y abstracta. Como hizo Rosellini” asegura Rodríguez. ‘Shalako’ de Edward Dmytryk (1986). Proyección 21 de marzo No se puede pasar por alto sus trabajos en el mundo del cine, como en ‘Shalako’ (1968), dirigida por Edward Dmytryk. En ella fotografió a Brigitte Bardot en unas imágenes singulares en su obra y apenas difundidas. El comisario sostiene: “Siquier también funde al hombre con el granulado reseco del desierto en grandes tomas amplias que muestran una tierra ferozmente reseca”. Las tres cintas se proyectarán en el Museo de Almería a las 19 horas hasta completar aforo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Conoce el legado de Pérez Siquier en un nuevo libro

