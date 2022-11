Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Bajo Andarax recibe en Baza el Premio Menina Andalucía 2022 jueves 24 de noviembre de 2022 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisión local de seguimiento contra la violencia de género de Vícar ha sido galardonado con un diploma por su labor El Centro de Información a la Mujer de la mancomunidad del Bajo Andarax, creado en 2020 y único centro comarcal de la mujer de la provincia de Almería, ha sido galardonado hoy con el Premio Menina Andalucía 2022 por su servicio de atención integral a las mujeres y la asistencia que presta a las mujeres que están en riesgo o sufren violencia de género. El centro, que ha puesto en marcha iniciativas como talleres, charlas y actividades sobre orientación laboral, autocuidado o empoderamiento femenino, ha creado también en las distintas sedes del centro un rincón de lectura feminista. Atiende a mujeres de Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Rioja y Santa Fe de Mondújar y cuenta con un sistema de itinerancias por los pueblos para acercar el centro a aquellas mujeres que no disponen de medios para trasladarse. El reconocimiento, que ha recogido la directora del centro, Ángeles Castillo, ha sido entregado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha presidido el acto, y por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández. En el mismo han participado también el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; los jefes superiores de Policía de Andalucía Oriental y Occidental, José Miguel Amaya Tébar y Andrés Garrido Cancio, respectivamente; el general jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil, Alfonso Rodríguez Castillo; el alcalde de Baza, Manuel Gavilán; la coordinadora de la Unidad contra la violencia de género de la Delegación del Gobierno y los ocho subdelegados del Gobierno en Andalucía. Por su parte, la comisión local de seguimiento contra la violencia de género del ayuntamiento de Vícar recibirá un diploma Menina acreditativo de la labor que realiza desde el año 2006. Este órgano colegiado trabaja en la prevención de la violencia de género y da respuesta a los casos que se producen en su territorio. La comisión está presidida por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y aglutina a todas las instituciones que intervienen en la atención a las víctimas de violencia machista. Bonilla ha recogido hoy en Baza el diploma que acredita el buen hacer de la comisión local de seguimiento contra la violencia machista en Vícar. Reconocimientos a propuesta de la Subdelegación Tanto el CIM de la mancomunidad del Bajo Andarax como la comisión local de seguimiento contra la violencia de género de Vícar, han sido galardonados a propuesta de la Subdelegación del Gobierno de Almería. El acto de entrega de los X Reconocimientos Menina Andalucía, que reproducen la imagen de una Menina de Velázquez y que han sido elaboradas por internas en centros penitenciarios, ha tenido lugar hoy en el Teatro Dengra del municipio granadino de Baza. La gala ha contado con la presencia de autoridades, profesionales y asociaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Estos galardones, que reconocen y apoyan la labor de entidades, asociaciones, instituciones y particulares andaluces en la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer, se otorgan por un jurado presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, e integrado por los ocho subdelegados y subdelegadas provinciales, la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

