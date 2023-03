Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Baleària construirá su propia Estación Marítima en el Puerto de Melilla sábado 04 de marzo de 2023 , 20:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La compañía Baleària ha anunciado su intención de construir una Estación Marítima propia en Melilla. Esto viene como resultado de la visita realizada por el director general del Área de Negocios, Georges Bassoul, a la localidad española del norte de África. Los planes de Baleària de contar con una estación propia en Melilla incluyen la concesión administrativa del antiguo parking de la estación marítima, el cual se convertirá en la "Estación Marítima de Baleària". Esta estación se utilizará como enlace marítimo entre Melilla, Málaga, Almería y Motril (Granada). Georges Bassoul, director general del Área de Negocios de Baleària, ha expresado su satisfacción con la instalación de la Estación Marítima que la naviera está construyendo en Melilla, apostando plenamente al proyecto para crear sinergias operativas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en las líneas que unen la península con la ciudad del norte de África. Bassoul ha destacado que se trata de un reto importante para Melilla y para la compañía, y ha afirmado que la nueva instalación ayudará a impulsar el transporte marítimo, convirtiendo la ciudad en una "puerta de África en Europa". Georges Bassoul, un ejecutivo con amplia experiencia que ha asumido la responsabilidad de la parte comercial, ventas y marketing, además de estar incorporado en el consejo de administración de la naviera, ha destacado que con la apuesta de Baleària, se quiere ofrecer a los pasajeros fiabilidad, puntualidad y un trabajo con vocación de servicio [1][2]. Por su parte, Víctor Gamero ha asegurado que se trata de un proyecto sólido y sostenible económicamente, con vocación de perdurar y que responde a las necesidades logísticas de la ciudad y de sus habitantes. Además, ha destacado que la conexión marítima con la península es un servicio esencial para Melilla, tanto en lo referido a la movilidad de los melillenses como al abastecimiento de la ciudad, y que fortalece la relación con la península. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.