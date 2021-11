Bancos rojos en la UAL contra la violencia sobre las mujeres

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 16:07h









Cinco bancos pintados de rojo con frases en blanco contra la violencia sobre las mujeres forman parte del campus de La Cañada. Los estudiantes llevan algunos días viéndolos, pero ha sido hoy cuando se ha puesto en marcha en la Universidad de Almería la campaña internacional 'Banco rojo contra la violencia sobre las mujeres' de la que forma parte esta actividad organizada por la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de Almería, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión. La adhesión a esta campaña se ha hecho a través de la Asociación Intégrate en España.



Se trata de una campaña de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género que incluye entre sus frases más emblemáticas.



"Como cada año nosotros los meses de noviembre los inauguramos con un programa de actividades por el mes de la Cultura de Igualdad y no Violencia. Este año ha sido un poquito más especial porque nos hemos unidos a cinco instituciones más y hemos hecho el proyecto Almería Unida contra la Violencia de Género. Es un programa de información, de formación, de sensibilización hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general", ha explicado la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, Maribel Ramírez, en la presentación de la campaña en la Biblioteca Nicolás Salmerón donde está ubicado uno de los cinco bancos rojos.



Estos bancos rojos estarán también por toda Almería, a través de la UAL, del Ayuntamiento de Almería, Instituto Andaluz de la Mujer, Diputación Provincial, Subdelegación de Gobierno y Hospital Universitario Torrecárdenas.



Esta campaña Banco Rojo se inició en el año 2016 en la localidad italiana de Perugia. "El color es rojo porque simboliza la sangre derramada por tantas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Estos bancos deben ser un espacio de reflexión y denuncia", ha destacado Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Almería.



"Hemos hemos sido autorizados para instalar cinco bancos rojos y cada uno de esos bancos lleva una leyenda que, además, representa una serie de frases emblemáticas como 'No hagas trato con el maltrato' (banco de la Plaza del Estudiante) o la más representativa que es la que está impresa en el banco que hay en el Aulario II que es 'En memoria de todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas' para no confundir el amor con la violencia".



El resto de bancos repartidos por el campus tienen frases como 'Siéntate y piensa. Levántate y actúa por la eliminación de la violencia contra las mujeres' (en el banco ubicado en la Biblioteca); 'Ni pasiones que maten, ni golpes que hieran, ni palabras que duelan' (banco de la bifurcación entre las Facultades de Ciencias y la Biblioteca); y 'Vivamos con respeto y buen trato' (banco del pasillo que conduce al Edificio de Gobierno de la UAL).



Con esta campaña la Unidad de Igualdad de Género de la UAL pretende poner en marcha el programa de actividades que se desarrollará durante el mes de noviembre en el marco de 'Cultura de Igualdad y No violencia', y servirá de preludio de la celebración anual del 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A partir de ahora la UAL lanza este programa de actividades que la comunidad universitaria puede consultar en la web de Igualdad (www.igualdad.ual.es).



Cabe recordar que son 1.117 las víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que comienza a contabilizarse estos feminicidios en España. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 36 mujeres, quedando 21 huérfanos menores de 18 años.



Para animar a la participación del estudiantado en esta campaña, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión han creado en hashtag #BancosRojosUAL con el que los estudiantes pueden subir sus fotos a las redes sociales (@ualestudiantes, @ualigualdad y @unialmeria) y participar en un sorteo. La foto ganadora se dará a conocer el 25 de noviembre, coincidiendo con Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y recibirá como regalo un kit de Igualdad.