Provincia Bendecida la imagen restaurada de la Virgen del Carmen de Balerma domingo 11 de julio de 2021 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mostrada durante un acto en la Parroquia de la Inmaculada Concepción

La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma ha acogido hoy la celebración de una Santa Misa y la Bendición de la imagen de la Virgen del Carmen tras haber sido sometida a un proceso de restauración.



El alcalde, Francisco Góngora, ha asistido a este importante acto junto al portavoz municipal y vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar; el presidente de la Junta Local de Balerma, Antonio Gómez; y la edil de Deportes, María José Martín.



El párroco Don Jesús Zapata ha oficiado este acto donde se ha descubierto y bendecido la imagen restaurada ante los vecinos y devotos allí presentes. El encargado de llevar a cabo estos trabajos de restauración ha sido Juan Miguel Ojeda, quien ha realizado, además, una intervención explicando paso a paso el proceso de transformación de la Virgen del Carmen que se ha prolongado en el tiempo cuatro meses y que también ha llevado a restaurar la hornacina en la que la imagen permanece durante todo el año.



Tanto el alcalde como el joven restaurador han dirigido unas palabras a los asistentes, agradeciendo a los vecinos que se hayan volcado en este proyecto. Por su parte, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Balerma ha hecho entrega del título de Hermano de Mayor a Juan Miguel Ojeda, en agradecimiento a su labor en la restauración.



El acto se ha desarrollado cumpliendo todas las medidas de seguridad frente al Covid.

