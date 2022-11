Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Berja organiza las XI Jornadas para la eliminación de la violencia de género viernes 11 de noviembre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acto central tendrá lugar el 25 de noviembre en la Plaza de la Constitución El Ayuntamiento de Berja a través del área de Servicios Sociales y la Mujer y del Centro Municipal de Información de la Mujer organiza las XI Jornadas para la eliminación de la violencia de género que tendrán un acto central el viernes 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y junto a la Asociación Afammer convoca el acto central a las doce del mediodía en la Plaza de la Constitución en el que participarán los distintos centros educativos del municipio. Habrá una exposición de siluetas de mujeres víctimas de violencia de género, se procederá a la lectura de un manifiesto y finalizará con un espectáculo de baile en alegato a la violencia de género. Además de este acto central, durante todo el mes de noviembre habrá diversas actividades como un taller de pasapalabra en los institutos a partir del 18 de noviembre o la representación de la obra ‘¿conoces a María? a cargo de la compañía de Teatro Atiles el jueves 24 de noviembre. A los centros educativos virgitanos también llegará una gincana por la igualdad cargada de juegos, charlas sobre el sistema Viogén por parte de la Policía Local de Berja y charlas sobre ‘Diversidad afectivo sexual y de género’. Un año más, se pone en marcha el curso de defensa personal orientado a mujeres que se desarrollará en el Pabellón Municipal de Deportes de Berja, con inscripciones en la Casa de la Cultura. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

