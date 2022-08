Almería Bienvenida a los nuevos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno lunes 01 de agosto de 2022 , 13:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, acompañado por el jefe de las dependencias provinciales de Trabajo e Inmigración, Antonio Hernández Chicote y de la jefa de la unidad de Personal de la Subdelegación, Francisca Gálvez, ha recibido a los trece nuevos funcionarios interinos que se incorporan a la Oficina de Extranjería dentro del Plan de choque 2022/2023, aprobado por el Ministerio de Política Territorial.

Dicho plan, que abarca todo el territorio nacional, tiene por objeto mejorar los tiempos de respuesta de la Administración General del Estado ante el importante incremento en el número de solicitudes de autorizaciones de residencia y/o trabajo. Por otra parte, además, los funcionarios interinos reforzarán en el periodo estival el funcionamiento de la Oficina de Extranjería.

Los empleados públicos, pertenecientes al cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado, han sido seleccionados, de conformidad con los principios de mérito y capacidad, entre los incluidos en la lista de candidatos conformada, por orden de puntuación, por aquellos opositores que no obtuvieron plaza en el último proceso selectivo.

