Big Bandarax celebrará su octavo cumpleaños en el Auditorio Maestro Padilla

jueves 08 de junio de 2023 , 21:30h

Comenzará a las 19.00 horas y contarán con Pablo Mazuecos, Julián Sánchez, Mike Fletcher, David Defries y Chochi Duré como músicos invitados

Después de que la pasada semana se pudiera disfrutar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla del Coro Góspel Clasijazz, el mismo espacio escénico de la capital volverá a alzar el telón este domingo, 11 de junio, a otra agrupación musical que cuenta con el apoyo de la misma asociación cultural. Se trata de la Big Bandarax, que ha preparado un concierto especial para disfrutar a lo grande su octavo cumpleaños. La cita, en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, será a las 19.00 horas. Contarán con Pablo Mazuecos, Julián Sánchez, Mike Fletcher, David Defries y Chochi Duré como músicos invitados.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde una hora antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de cinco euros.

FESTIVALES INTERNACIONALES

Tal y como explican desde Clasijazz, se trata de un espectáculo “en el que conoceremos a través de la música cómo este grupo de jóvenes tan especial ocupa desde hace ya unos cuantos años un lugar muy importante en la escena nacional del Jazz”, destacando su participación en Festivales Internacionales como el Portón del Jazz (Alhaurín de la Torre, Málaga), Riverboat Jazz Festival (Silkeborg, Dinamarca) y por supuesto, en el Festival Internacional de Jazz de la ciudad, Almerijazz.

Big Bandarax es un proyecto dirigido por José Carlos Hernández, nacido en el seno de la Asociación Musical de Gádor y apoyado desde sus inicios por Clasijazz, que el pasado año fue presentado en el Congreso Nacional de Educación Musical «Con Euterpe» celebrado en Logroño, que no para de crecer y que ya cuenta con diferentes formaciones a modo de cantera que también estarán presentes en este espectáculo.

“Si aún no has visto a la Big Bandarax en directo no puedes desaprovechar esta oportunidad y si ya la has visto, sabes que será una tarde mágica en la que estos jóvenes músicos te harán pasar un gran rato”, concluyen desde Clasijazz.