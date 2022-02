Deportes Ampliar BM. Roquetas Bahía de Almería vuelve a la senda de la victoria lunes 07 de febrero de 2022 , 20:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este pasado fin de semana, BM. Roquetas Bahía de Almería se desplazaba a tierras granadinas para la disputa de la decimo octava jornada del Grupo D de la categoría de plata del balonmano nacional donde se mediría al Universidad de Granada, colista del Grupo. El choque comenzó con intercambio de goles, errores de lanzamiento y precipitaciones por parte de ambos conjuntos que intentaron iniciar el partido con un ritmo muy alto. Todo ello genero precipitaciones defensivas que llevaron a desajustes defensivos por parte de las rojillas. Del 6 - 5 en el minuto 10 a favor de las locales, pasó a un 7 - 9 en el minuto 15 donde comenzó a romperse el partido. Las almerienses, gracias a estar mas ajustadas en labores defensivas, se permitieron correr y jugar situaciones de contraataque que junto al juego colectivo ofensivo, ayudo a distanciarse en el marcador y llegar con un resultado de 13 - 16 al descanso. Tras el descanso la dinámica del encuentro no varió mucho, los primeros 15 minutos comenzaron con un BM. Roquetas Bahía de Almería con mas oficio en labores defensivas, que permitió llegar al minuto 45 con un 17 - 23 en el marcador que afianzaba el buen hacer y permitía seguir pensando en que los 2 puntos se iban para Roquetas. Fue a partir del minuto 50 cuando el encuentro iba a quedar prácticamente sentenciado con un 20-27 a favor de las rojillas. Los últimos diez minutos corrieron con un intercambio constante de goles para finalizar el encuentro con un resultado final de 25-31. Tras el encuentro, el Entrenador Agustin Collado se declaraba estar satisfecho con la victoria y los importantes 2 puntos conseguidos que les hace seguir sumando y viendo cada vez mas cerca la cabeza alta de la clasificación "Hemos conseguido una victoria muy importante que se ha fraguado desde el minuto 15, donde hemos cogido el control del partido y ya no lo hemos soltado. Contento con el trabajo de todas las jugadoras que han sumado en la victoria. Ya estamos a tres puntos del tercer clasificado. Tenemos que seguir trabajando para intentar acabar lo más alto posible en un grupo tremendamente igualado". Y es que con esta victoria BM. Roquetas Bahía de Almería ocupa la séptima posición con 20 puntos, pero es que en cuatro puntos hay seis equipos lo que habla de lo dificil que es conseguir una victoria en el Grupo D de la División de Honor Plata femenina. Las rojillas ya preparan su siguiente cita, donde BM. Roquetas Bahía de Almería recibe este próximo sábado 12 de febrero al UCAM Murcia, décimo clasificado con 15 puntos. El encuentro se disputará en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar a partir de las 19:00h. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

