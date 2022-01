Burgos pone en valor la experincia de Cs para una vuelta al cole segura

“Ciudadanos ha demostrado con creces su capacidad de organización para que la vuelta a las aulas en Almería cuente con todas las garantías”. Así lo ha manifestado el coordinador de la formación liberal en la provincia de Almería, Rafael Burgos, en esta jornada de regreso al ‘cole’ tras las vacaciones navideñas. Para el dirigente de Cs, Andalucía fue “una de las primeras comunidades en demostrar su gestión de la pandemia durante el curso” cuando defendió la presencialidad absoluta en las mismas, “ahora vuelve a ser todo un referente”.

Burgos ha resaltado el trabajo conjunto de la Consejería de Educación y la de Salud para disponer protocolos “seguros y efectivos”. “Debemos recordar, que las medidas establecidas en los centros escolares han permitido que un 96 por ciento de los espacios educativos andaluces estuviesen libres de COVID en 2021”. Junto a ello, el portavoz liberal también ha alabado “el buen ritmo” que lleva la vacunación a los menores de 12 años. “Como siempre, se actúa según los expertos sanitarios, perfectamente cualificados para dar respuestas inmediatas”.

En esta línea, el coordinador de Cs en la provincia de Almería ha destacado el esfuerzo de Educación para que las bajas de docentes pro problemas de salud “no supongan un problema”. “Se dará respuesta inmediata”, ha señalado Burgos, quien ha detallado las principales medidas que se adoptarán en las aulas. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos, será obligatorio el uso de mascarilla en el centro, no se podrán compartir objetos o material escolar, no se podrán incorporar quienes tengan síntomas, se procurará mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, excepto los grupos de convivencia y si dieran positivo en el aula cinco alumnos o el 20 por ciento de la clase se procederá a la cuarentena del resto de compañeros, estén o no vacunados.

“Todo este protocolo de actuación está avalado por profesionales sanitarios”, ha señalado el dirigente liberal. Así, ha pedido que “se evite el alarmismo y esa actitud de confrontación de los partidos de la oposición. Desde que Educación apostara por la presencialidad en las aulas, han augurado caos y desastre. Sin embargo, los hechos han demostrado todo lo contrario”, ha defendido, aplaudiendo, además, la labor de los docentes y la familia. “Son las piezas fundamentales de este engranaje, los verdaderos artífices de que los estudiantes puedan disfrutar de sus clases junto a sus maestros y compañeros”, ha determinado el portavoz de Cs en la provincia de Almería.