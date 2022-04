Sucesos Ampliar Buscan a un anciano desaparecido en Albox jueves 07 de abril de 2022 , 07:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de Denis Walker, un hombre de 82 años al que se le perdió la pista el pasado jueves 31 de marzo en el municipio almeriense de Albox. Walker, que mide 1,75 metros, es de complexión delgada, con calvicie parcial, pelo canoso y acento extranjero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.